Ukrayna-Rusya krizinde kritik görüşme! Askerlerin geri çekilmesi...

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İspanya’nın başkenti Madrid’de İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi. Bakanlar görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Baerbock yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime değinerek, Rusya'nın bölgedeki gerilimi azaltmak için askerlerin geri çekilmesi gibi somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

"Gerginliği azaltmaya yönelik her gerçek adım umut kaynağı olacaktır" ifadelerini kullanan Baerbock, "Tansiyonu düşürmek ve bunu askerlerin geri çekilmesi gibi çok somut adımlarla desteklemek artık Rusya'ya kalmış" dedi.

Albares ise yaptığı konuşmada, teyit edildiği takdirde Rus birliklerinin herhangi bir kısmının Ukrayna sınırında geri çekilmesinin "mükemmel bir haber" olacağını ifade ederek, "Şu anda Ukrayna sınırındaki büyük gerilimi hafife almamalıyız. Top Rusya'nın sahasında" dedi.

Savaşın kaçınılmaz olmadığını ve diplomasinin krize en iyi çözüm olmaya devam ettiğini aktaran Albares, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığının haksız olduğunu ve bu kadar büyük bir kuvvetin savunma amaçlı bir nedenle sınırda olmayacağını belirtti.

MADRİD (İHA)



