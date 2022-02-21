Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde çatışmalar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi yaptı. Vladimir Putin, Devlet Duması'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasına ilişkin kararı bağlamında Donbass etrafındaki mevcut durumun değerlendirildiği Rusya Güvenlik Konseyi’nin genişletilmiş toplantısının sonuçları hakkında bilgi verdi” denildi.

Açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri liderlerinden, Ukrayna makamlarının askeri saldırganlığı, Donbass topraklarının yoğun ateş altında kalması ve bunun sonucunda sivil nüfusun acı çekmesi nedeniyle egemenliklerinin tanınmasına yönelik çağrılar alındı. Tüm bunları göz önünde bulunduran Rusya Devlet Başkanı, yakın gelecekte ilgili bir kararnameyi imzalamayı planladığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı bu gelişmeden duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler. Aynı zamanda temasa devam etmeye hazır olduklarını belirttiler” ifadelerine yer verildi.









RESMEN İMZALADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı.

İHA



