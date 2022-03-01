Rus uçakları önceki gece Ukrayna’nın başkenti Kiev’e halı bombardımanı (bir arazinin her yerine hasar vermek için aşamalı yapılan alan bombardımanı) yöntemi uyguladı. Vurulan yerler arasında Kiev yakınlarındaki nükleer atık deposu da vardı. Depodan sızıntı olmadı. Rus birlikleri, Kiev’de lojistik deposunu vurdu, 28 öldü. Rusya, Berdyansk ve Enerhodar kentlerini ele geçirdi. Harkov’da 11 sivil öldü. Rusya 36 ülkeye hava sahasını kapattı. Ukrayna, muharebe tecrübesi olan mahkumları serbest bırakıp orduya alacağını duyurdu. Ukrayna, bugüne kadar 5 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü, 191 tank, 29 uçak, 29 helikopter ve 816 zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı. Ukrayna, silah bırakan Rus askerlerine af ve 5 milyon ruble (645 bin TL) para yardımı teklif etti. Ukraynalı askerler, Kiev’in saldırıya uğraması ihtimaline karşılık, zırh delici mermilerle hazırlık yapıyor. Taraflar arasında Belarus Gomel'de düzenlenen müzakere 6 saat sürdü ve sonuç yeni bir müzakere yapılması oldu.

Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri...

05.09 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Kuleba görüşmede, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirtti.

02.38 Harkiv Belediye Başkanı İhor Terehov, dün kenti düzenlenen roket saldırısında dokuz sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında üç de çocuk bulunuyor. Terehov, "Bugün çok zor bir gündü. Bize bunun bir savaş değil, Ukrayna insanlarına yönelik bir katliam olduğunu gösterdi. Füzeler konutları vurdu, barışçıl insanlar öldü, yaralandı. Harkiv uzun zamandır böylesi bir zarar görmemişti" ifadelerini kullandı. Terehov, hayatını kaybeden dört kişinin su almak için sığınaktan çıkıp öldüğünü açıkladı.

00.52 Anonymous, son 72 saatte Rusya ve Belarus hükümetine, devlet medyaları ve şirketlerine bağlı 1500'den fazla internet sitesini hackledi.

00.20 Ukraynalı bir vatandaş, 8 adet ambulanstan oluşan konvoyu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi. Ambulanslarda yaralı Rus askerlerinin olduğu tahmin edilirken, başka bir görüntüde de Rus askerlerinin trenle Belarus’ta farklı bir noktaya sevk edildiği görüldü.

00.15 AB, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı sonrası yaptırım uygulanacak kişi ve kurumları netleştirdi. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Konsey bugün Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit eden eylemlerle ilgili olarak kısıtlayıcı tedbirlere tabi olan kişi, kurum ve kuruluşlar listesine 26 kişi ve 1 kuruluş ekledi. Yeni listeler, petrol, bankacılık ve finans sektörlerinde aktif olan oligarklar ve işadamlarının yanı sıra hükümet üyeleri ve üst düzey askeri şahsiyetleri ve Ukrayna karşıtı propagandanın yayılmasına katkıda bulunan ve Ukrayna'nın işgaline karşı olumlu bir tutumu teşvik eden propagandacıları içeriyor’’ denildi. Listede Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ile Rosneft CEO'su İgor Seçin'in de olduğu belirtildi.

00.10 Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yayınladığı video ile Rusya’ya tepkisini dile getirdi. Poroşenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Rus uçaklarına seslenerek, “Ülkemizden defolun gidin. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.

İngiliz The Times gazetesi 400 kişilik bir suikast timinin Kiev’de olduğunu yazdı. Dün Kiev sokaklarında polis şüpheli araçları durdurup böyle aradı.

400 KİŞİLİK SUİKASAT TİMİ

Rusya’nın Ukrayna’ya 400 kişilik suikast timi gönderdiği iddia edildi. Putin’e yakın oligark Yevgeny Prigozhin’in yönetimindeki ‘Wagner Grubu’ adlı timin elinde Zelenskiy ve hükümet üyeleri dahil 23 kişilik ölüm listesi olduğu öne sürülüyor. Grubun Zelesnkiy ve ekibini cep telefonları aracılığıyla takip ettiği iddia ediliyor. Facebook da kendi platformunun Ukraynalı yetkilileri takip etmek için kullanıldığını açıkladı.

MÜZAKEREDEN ÇIKAN SONUÇ: YENİ MÜZAKERE

İşgal planı beklediği hızda ilerlemeyen Rusya, Ukrayna’nın ‘ön koşulsuz’ müzakere talebini kabul etmişti. Taraflar dün Belarus’un Gomel kentinde bir araya geldi. Ukrayna heyetine Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov başkanlık etti. Rusya heyetine ise eski Kültür Bakanı ve Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık yaptı. Ukrayna, ‘derhal ateşkes ve Rus birliklerinin geri çekilmesini’ talep edeceklerini duyurdu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakeredeki talep ve pozisyonlarını kamuoyuna açıklamayacaklarını söyleyerek “Müzakereler sessiz yürütülecek” dedi. Vladimir Medinsky Rusya’nın her iki tarafın da çıkarına olan bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi. Görüşmeler 6 saat sürdü. Heyetler, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.

AB’DEN 3 YIL KALMA İZNİ

Letonya Parlamentosu oybirliğiyle aldığı kararla ülke vatandaşlarına Ukrayna’da savaşma izni verdi. Litvanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarından ‘Ukrayna’daki savaş suçları ve insanlığa karşı suçları’ soruşturmasını istedi. Google Maps, bölgelerdeki insan yoğunluğunu gösteren ‘Live Busyness’ uygulamasını, Ukraynalı sivilleri korumak için kapattı.

Fransa, vatandaşlarına Rusya ve Belarus’tan ayrılma çağrısı yaptı. Uluslararası Af Örgütü, Rusya’nın yasaklı misket bombasıyla Okhtyrka’da bir anaokulunu vurduğunu bildirerek savaş suçu işlediğini öne sürdü. Saldırıda biri çocuk 3 kişi ölmüştü. Rusya ve Ukrayna, misket bombasına karşı olan anlaşmayı imzalamamıştı. Avrupa Birliği’nin (AB), savaştan kaçan Ukraynalılara üç yıla kadar AB’de kalma ve çalışma hakkı vermeye hazırlandığı açıklandı.



