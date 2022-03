Ukrayna - Rusya savaşından son dakika gelişmeleri: Ukrayna direniyor

Rus uçakları önceki gece Ukrayna’nın başkenti Kiev’e halı bombardımanı (bir arazinin her yerine hasar vermek için aşamalı yapılan alan bombardımanı) yöntemi uyguladı. Vurulan yerler arasında Kiev yakınlarındaki nükleer atık deposu da vardı. Depodan sızıntı olmadı. Rus birlikleri, Kiev’de lojistik deposunu vurdu, 28 öldü. Rusya, Berdyansk ve Enerhodar kentlerini ele geçirdi. Harkov’da 11 sivil öldü. Rusya 36 ülkeye hava sahasını kapattı. Ukrayna, muharebe tecrübesi olan mahkumları serbest bırakıp orduya alacağını duyurdu. Ukrayna, bugüne kadar 5 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü, 191 tank, 29 uçak, 29 helikopter ve 816 zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı. Ukrayna, silah bırakan Rus askerlerine af ve 5 milyon ruble (645 bin TL) para yardımı teklif etti. Ukraynalı askerler, Kiev’in saldırıya uğraması ihtimaline karşılık, zırh delici mermilerle hazırlık yapıyor. Taraflar arasında Belarus Gomel'de düzenlenen müzakere 6 saat sürdü ve sonuç yeni bir müzakere yapılması oldu.

Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri...

12:53 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Amerika'ya ait nükleer silahların evine dönme vakti geldi. " dedi Operasyonların hedefler gerçekleşene kadar süreceğini belirten Lavrov ayrıca "AB diyalog yerine yaptırım yolunu seçti. Avrupa ülkelerinin toprakların ABD'nin nükleer silahlarının olması kabul edilemez" dedi.

12.06 Rusya yaptırımlar nedeniyle İsviçre'ye karşı 'misilleme tedbirler' alınacağını açıkladı. Açıklamada 'liste hazırlanıyor' denildi.

11.58 İngiltere Hazine Bakanlığı Ukrayna'nın işgali nedeniyle yaptırım uygulanan Rus kuruluşları listesine Sberbank'ı da eklediğini duyurdu.

11.55 Ukrayna Lideri Zelenski, bugün Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yapacak.

11.28 ABD merkezli teknoloji şirketi Google, Avrupa'da Sputnik ve RT'ye bağlı YouTube kanallarını engellediğini Söyledi.

11.13 Harkiv yönetim binasının bombalanması sonrasında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

11.00 Herson Belediye Başkanı Kolihayev: "Herson, Ukrayna'nın kontrolünde." Rus birliklerinin sabah erken saatlerde Kırım yakınlarında bulunan Herson kentine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Çatışmaların sürdüğü kentte kontrolün Ukrayna'da olduğu aktarıldı. Herson Belediye Başkanı İgor Kolihayev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Baharın ilk günü. Herson, Ukrayna’dır. Bu sabahın ilk güzel haberi. Görevlerimi yerine getirmeye hazırım. İlk önceliklerimizden birisi marketlerin ve eczanelerin çalışması. Şehirlerdeki çöp toplama, temizlik, toplu taşıma gibi alanlarda tam faaliyete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

10.19 Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), İsviçre’ye ait sivil uçaklara kısıtlama getirildiğini duyurdu. Rosaviatsiya tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Dün uluslararası hukuka uygun olarak, İsviçre'nin Rus hava taşıyıcıları tarafından işletilen ve/veya Rusya'da tescilli sivil uçakların uçuşlarına ilişkin yasağına cevaben, İsviçre'de işletilen ve/veya tescil edilen sivil uçakların uçuşlarına kısıtlama getirildi” ifadelerine yer verildi.

09.32 Polonya savaşın başından beri ülkeye sığınanların sayısının 350 bini bulduğunu duyurdu.

09.10 ABD merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Rusya’nın Ukrayna harekatını inceledi. İşgalin ilk altı gününü değerlendiren analistler, Ukrayna’nın sert direnişiyle karşılaşan Rusya’nın birliklerini tahkim etme ihtiyacı duyduğunu, bunun da Rus ilerleyişini yavaşlattığını yazdı. Analistler Kiev’deki savunmanın güçlü olduğunu, takviye birlikler bekleyen Rusya’nın da bu bölgede sınırlı faaliyet gösterdiğini aktardı.

08.58 Cumhurbaşkanı Tokayev Salı günü yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın Moskova ile Kiev arasındaki müzakereler için bir platform sağlayarak Ukrayna'daki ihtilafta arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

RUS ORDUSU KHERSON'U KUŞATTI

08.51 Rus ordusu Ukrayna şehri Kherson'a ulaştı. Belediye başkanı Igor Kolykhayev 'Rus ordusu Kherson'un girişlerine kontrol noktaları kuruyor' dedi. Gazeteci Alyona Panina, Ukrayna 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Kherson'un neredeyse tamamen Rus birlikleri tarafından kuşatıldığını söyledi. Panina, 'Şehir aslında kuşatılmış durumda, her tarafta çok sayıda Rus askeri ve askeri teçhizat var, çıkışlarda kontrol noktaları kuruyorlar' dedi.

08.48 Avustralya Ukrayna’ya 50 milyon ABD doları değerinde silah yardımında bulunacağını açıkladı. Başbakan Scott Morrison “Füze ve mühimmat göndererek anavatanlarını savunmalarına yardımcı olmak istiyoruz” dedi, “Rusya’ya avantaj sağlamamak için” gönderilecek silahlara dair detay vermedi. Morrison hükümeti 25 milyon dolarlık insani yardım vaadinde de bulundu.

08.30 Visa Rusya'ya karşı başlatılan yaptırımlara uyum sağlamak için harekete geçtiğini duyurdu

08.21 Ukrayna’daki Çin Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Elçilik ilk grubun dün ülkeyi terk ettiğini söyledi. Çin basınında bu kişilerin Moldova’ya geçen Çinli öğrenciler olduğu aktarıldı.

08.16 Ukrayna’nın Sumi bölgesinin yöneticisi Dimitro Zhivitski, Pazar günü Ohtırka kentine düzenlenen bombardıman sonucu 70 civarında Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Zhivitski, enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi ve 'Fakat düşman da hak ettiğini buluyor. Çok sayıda Rus cesedi Kızıl Haç yetkililerine teslim edildi' dedi. Zhivitski’nin paylaştığı bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulatılamadı.

08.03 Kiev'de yeniden sirenler çalıyor. Başkentte hava saldırısı alarmı verildi.

07.23 Ukrayna kentleri güne siren sesleri ile uyandı. Ternopil, Vinnytsia ve Volyn ile birlikte Kiev'in batısındaki Rivne'de siren sesleri duyuluyor.

05.09 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Kuleba görüşmede, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirtti.

02.38 Harkiv Belediye Başkanı İhor Terehov, dün kenti düzenlenen roket saldırısında dokuz sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında üç de çocuk bulunuyor. Terehov, "Bugün çok zor bir gündü. Bize bunun bir savaş değil, Ukrayna insanlarına yönelik bir katliam olduğunu gösterdi. Füzeler konutları vurdu, barışçıl insanlar öldü, yaralandı. Harkiv uzun zamandır böylesi bir zarar görmemişti" ifadelerini kullandı. Terehov, hayatını kaybeden dört kişinin su almak için sığınaktan çıkıp öldüğünü açıkladı.

00.52 Anonymous, son 72 saatte Rusya ve Belarus hükümetine, devlet medyaları ve şirketlerine bağlı 1500'den fazla internet sitesini hackledi.

00.20 Ukraynalı bir vatandaş, 8 adet ambulanstan oluşan konvoyu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi. Ambulanslarda yaralı Rus askerlerinin olduğu tahmin edilirken, başka bir görüntüde de Rus askerlerinin trenle Belarus’ta farklı bir noktaya sevk edildiği görüldü.









00.15 AB, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı sonrası yaptırım uygulanacak kişi ve kurumları netleştirdi. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Konsey bugün Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit eden eylemlerle ilgili olarak kısıtlayıcı tedbirlere tabi olan kişi, kurum ve kuruluşlar listesine 26 kişi ve 1 kuruluş ekledi. Yeni listeler, petrol, bankacılık ve finans sektörlerinde aktif olan oligarklar ve işadamlarının yanı sıra hükümet üyeleri ve üst düzey askeri şahsiyetleri ve Ukrayna karşıtı propagandanın yayılmasına katkıda bulunan ve Ukrayna'nın işgaline karşı olumlu bir tutumu teşvik eden propagandacıları içeriyor’’ denildi. Listede Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ile Rosneft CEO'su İgor Seçin'in de olduğu belirtildi.

00.10 Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yayınladığı video ile Rusya’ya tepkisini dile getirdi. Poroşenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Rus uçaklarına seslenerek, “Ülkemizden defolun gidin. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.

İngiliz The Times gazetesi 400 kişilik bir suikast timinin Kiev’de olduğunu yazdı. Dün Kiev sokaklarında polis şüpheli araçları durdurup böyle aradı.

400 KİŞİLİK SUİKASAT TİMİ

Rusya’nın Ukrayna’ya 400 kişilik suikast timi gönderdiği iddia edildi. Putin’e yakın oligark Yevgeny Prigozhin’in yönetimindeki ‘Wagner Grubu’ adlı timin elinde Zelenskiy ve hükümet üyeleri dahil 23 kişilik ölüm listesi olduğu öne sürülüyor. Grubun Zelesnkiy ve ekibini cep telefonları aracılığıyla takip ettiği iddia ediliyor. Facebook da kendi platformunun Ukraynalı yetkilileri takip etmek için kullanıldığını açıkladı.

MÜZAKEREDEN ÇIKAN SONUÇ: YENİ MÜZAKERE

İşgal planı beklediği hızda ilerlemeyen Rusya, Ukrayna’nın ‘ön koşulsuz’ müzakere talebini kabul etmişti. Taraflar dün Belarus’un Gomel kentinde bir araya geldi. Ukrayna heyetine Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov başkanlık etti. Rusya heyetine ise eski Kültür Bakanı ve Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık yaptı. Ukrayna, ‘derhal ateşkes ve Rus birliklerinin geri çekilmesini’ talep edeceklerini duyurdu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakeredeki talep ve pozisyonlarını kamuoyuna açıklamayacaklarını söyleyerek “Müzakereler sessiz yürütülecek” dedi. Vladimir Medinsky Rusya’nın her iki tarafın da çıkarına olan bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi. Görüşmeler 6 saat sürdü. Heyetler, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.

AB’DEN 3 YIL KALMA İZNİ

Letonya Parlamentosu oybirliğiyle aldığı kararla ülke vatandaşlarına Ukrayna’da savaşma izni verdi. Litvanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarından ‘Ukrayna’daki savaş suçları ve insanlığa karşı suçları’ soruşturmasını istedi. Google Maps, bölgelerdeki insan yoğunluğunu gösteren ‘Live Busyness’ uygulamasını, Ukraynalı sivilleri korumak için kapattı.

Fransa, vatandaşlarına Rusya ve Belarus’tan ayrılma çağrısı yaptı. Uluslararası Af Örgütü, Rusya’nın yasaklı misket bombasıyla Okhtyrka’da bir anaokulunu vurduğunu bildirerek savaş suçu işlediğini öne sürdü. Saldırıda biri çocuk 3 kişi ölmüştü. Rusya ve Ukrayna, misket bombasına karşı olan anlaşmayı imzalamamıştı. Avrupa Birliği’nin (AB), savaştan kaçan Ukraynalılara üç yıla kadar AB’de kalma ve çalışma hakkı vermeye hazırlandığı açıklandı.