Bilim & Teknoloji Ukrayna, Rusya'nın altyapı saldırılarından korunmak için hacker’lara çağrı yaptı

Ukrayna, Rusya'nın altyapı saldırılarından korunmak için hacker’lara çağrı yaptı

Bilim & Teknoloji

Ukrayna, Rusya'nın altyapı saldırılarından korunmak için hacker’lara çağrı yaptı

Hacker’lar, kritik altyapıyı korumaya ve Rus ordusuna siber casusluk yapmaya çağrıldı.

26 Şubat 2022, Cumartesi 10:26 Son Güncelleme:
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Ukrayna hükümeti, ülkedeki yeraltı hacker gruplarını kritik altyapıları korumak ve Rusya askerlerine karşı siber casusluk yürütmek üzere göreve çağırdı.

Rusya, Ukrayna şehirlerini vurmaya devam ederken, hükümetten bir projeyle gönüllü hacker’lar aranmaya başladı.

Kiev'deki siber güvenlik şirketi kurucusu Yegor Aushev, Ukrayna Savunma Bakanlığı adına bir ilan açtığını söyledi. Aushev'in şirketi daha önce kritik altyapının korunması konusunda hükümetle çalışmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı konu hakkında açıklama yapmadı.

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