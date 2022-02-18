Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna Parlamentosu Rada'da milletvekillerine hitap etti. Ukrayna'nın doğusundaki son duruma ilişkin bilgiler aktaran Reznikov, "Ukrayna sınırlarındaki durum ile ilgili hala Rus tarafından askerlerinin geri çekileceğine dair açıklamalarını doğrulamıyoruz. Şu an böyle bir durum yok" dedi. Rus birliklerinin sınırdaki rakamlarını aktaran Reznikov, "Birincisi sadece kuvvetlerin ve araçların hareketliliği var. İkincisi şu anda birlikleri izliyoruz. Kara birliklerinin toplam sayısı 129 bin. Deniz ve havacılık birimleriyle bu sayı toplamda 149 bine ulaşıyor" dedi.





'RUS TATBİKATLARI AKTİF OLARAK DEVAM EDİYOR'

Belarus'ta devam eden Rusya - Belarus "Müttefik Kararlılığı - 2022" ortak askeri tatbikatı ve bölgedeki diğer Rus tatbikatlarını da takip ettiklerini aktaran Reznikov, "Belarus ve Karadeniz'deki Rus tatbikatları aktif olarak devam ediyor. Önümüzdeki günlerde birkaç bin askerin daha bu tatbikatlara katılmasını bekliyoruz. Ayrıca Rus donanmasının Karadeniz'deki manevralarına 3 Rus savaş gemisi daha dahil olabilir" diye konuştu.

'YALANLARA İNANMAYIN'

Rusya'nın dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Ukrayna'nın Donbas Bölgesi'nde savaş suçu işlediğine dair belgeler dağıtmasını eleştiren ve bu iddiaları yalanlayan Reznikov, "Ukrayna’nın Donbas'ta saldırılar yaptığı yalanlarına inanmayın" dedi.

PARALI ASKER İDDİASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Elimizde Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'ten, Donbas'a paralı askerler gönderildiğine dair bilgiler var" dedi.

İHA





İlgili Haberler Rusya nükleer tatbikatta balistik füze fırlatacak!



