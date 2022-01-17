Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim Kırım'ın ilhak edildiği 2014 yılından bu yana en yüksek seviyede. Rusya, doğu sınırında asker yığınağı yaparken Kiev ve Batı ülkeleri, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etme hazırlığında olduğunu iddia ediyor. Bazı analistler, bu siber saldırının Rusya'nın işgal planının öncülü olabileceğini öne sürdü.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, "Bütün kanıtlar, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu gösteriyor. Moskova, bir hibrit savaş yürütmeye devam ediyor" dedi.

Bakanlık, Ukraynalıların panik yapmaması gerektiğini; kişisel bilgilerinin çalınmadığını belirtti.

Kremlin, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğu iddialarını reddetti ve buna dair bir kanıt olmadığını belirtti. CNN'e konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Ukraynalılar ülkelerindeki kötü hava durumundan bile Rusya'nın sorumlu olduğunu düşünüyorlar" dedi.

Microsoft'tan uyarı

ABD'li teknoloji devi Microsoft, siber saldırının ilk düşünüldüğünden daha yıkıcı ve daha fazla kurumu etkilemiş olabileceğini belirtti.

Saldırıyı analiz etmeye devam eden Microsoft, virüsün Ukrayna'nın dijital altyapısını işleyemez hale getirebileceğini belirtti.

Microsoft, "Saldırıdan Ukrayna'daki birçok devlet kurumu, sivil toplum kuruluşu ve bilgi-teknoloji organizasyonu etkilendi. Mevcut olarak saldırganın operasyonel döngüsünü ve Ukrayna veya başka bir ülkede başka kaç kurban olduğunu bilmiyoruz" dedi.