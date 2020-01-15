Ukrayna uçağın kara kutusunu geri istedi

Ukrayna savcılığı ve güvenlik servisi, İranlı yetkililerden düşen yolcu uçağının kara kutusunu geri istedi.

Geçtiğimiz hafta İran'da füze ile düşürülen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna geri istedi. Ukrayna'nın güvenlik alanındaki en yetkin ismi, Ukrayna'ya çok yakında İranlı uzman araştırmacıların geleceğini ve Ukrayna laboratuvarının kara kutular üzerinde çalışmaya uygun olup olmadığının belirleneceğini ifade etti.

İran uçağın düştüğü ilk andan itibaren uçağın kara kutusunu başka ülkelerin temsilcilerine vermeyeceğini duyurmuştu.

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