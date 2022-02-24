Ukrayna ve Donbas, 24 Şubat sabahına patlama sesleri ile uyandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna operasyonuna dışarıdan müdahale edilmesi durumunda misilleme yapacağını kaydetti. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından ‘Ukrayna ve Donbas haritada nerede?’ ‘Ukrayna’nın nüfusu ne kadar, başkenti neresi?’ ‘Ukrayna NATO üyesi mi?’ tarzında pek çok konu da araştırılmaya başlandı…





UKRAYNA NEREDE?

Kuzey Doğu Avrupa'da yer alan Ukrayna sahip olduğu 603.549 km² yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülke konumundadır.

Kuzeybatıda Belarus, doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, güneybatıda Romanya ve Moldova, batıda ise Polonya, Slovakya ve Macaristan’ın komşusudur. Aynı zamanda güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

Slavlardan gelme bir ülke olan Ukrayna’nın ismi ise yine Slav dilinden gelmektedir. Önceden Sovyetler birliğine bağlı bir ülke olan Ukrayna Sovyetler birliği dağıldıktan sonra 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Yarı başkanlık sistemi ile birlikte yönetilen ve yüksek insani gelişme endeksine sahip olan Ukrayna’nın para birimi Ukrayna Grivna’sıdır.

UKRAYNA’NIN NÜFUSU NE KADAR, BAŞKENTİ NERESİ?

2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre Ukrayna’nın nüfusu 44,13 milyon olarak tespit edilmiştir. Ukrayna’nın başkenti Kiev’dir.

UKRAYNA NATO ÜYESİ Mİ?

2008 yılında gerçekleşen NATO zirvesinde Ukrayna’nın gelecekte askeri ittifaka üye olacağı kaydedilmişti. Ukrayna ordusunu modernleştirme çalışmalarına NATO tarafından destek veriliyor fakat Ukrayna NATO üyesi ülkeler arasında yer almıyor.

DONBAS NERESİDİR?

Ukrayna'da tarihî, ekonomik ve kültürel bölge Donbas Donbass veya Donets Havzası, olarak da biliniyor.

Ukrayna'nın doğu kesiminde yer alan iki oblastı kapsar: Donetsk Oblastı'nın kuzey ve orta kısımı ve Luhansk Oblastı'nın güney kısmı. Donetsk şehri Donets Havzası'nın gayriresmî başkenti sayılır.



