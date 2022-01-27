Ukrayna’da asker fabrikada ateş açtı: 5 asker öldü
Ukrayna’da havacılık ve uzay fabrikasında bir askerin ateş açması sonucu 5 asker hayatını kaybetti.
27 Ocak 2022, Perşembe 11:03 Son Güncelleme:
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Ukrayna’nın Dnipro bölgesindeki Pivdenmash Devlet Havacılık ve Uzay Fabrikası'nda bir Ukrayna Ulusal Muhafız askeri, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada görevli askerlere ateş açtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 5 askerin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan askeri bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.
İHA
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