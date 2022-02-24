Ekonomi Ukrayna'da bankalardan döviz çekme kısıtlaması!

Ukrayna'da bankalardan döviz çekme kısıtlaması!

Ekonomi

Ukrayna'da bankalardan döviz çekme kısıtlaması!

Ukrayna'da bankalardan döviz çekme işlemlerine yasak getirildi. Vatandaşların ATM'lere akın etmesi üzerine günlük para çekme limiti 100 bin Grivna olarak belirlendi.

24 Şubat 2022, Perşembe 12:56 Son Güncelleme:
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Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kyrylo Szewczenko, Rusya operasyonuyla birlikte vatandaşların nakit çekmek üzere bankalara akın etmesi üzerine para çekmede günlük limit getirildiğini duyurdu. Merkez Bankası Başkanı Szewczenko günlük para çekme limitinin 100 bin Grivna (yaklaşık 48 bin TL) olarak belirlendiğini açıklarken, nakit içermeyen işlemlerde ise herhangi bir sınırlama olmadığını aktardı. Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Szewczenko ayrıca döviz cinsinden nakit para çekmenin tamamen yasaklandığını duyurarak, tüm yurtta bankaların açık olduğunu, bankacılık sisteminin normal şekilde işlemeye devam ettiğini açıkladı.


İHA


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