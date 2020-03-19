Dünya Ukrayna'da bir Türk karantinaya alındı

Ukrayna'da bir Türk karantinaya alındı

Dünya

Ukrayna'da bir Türk karantinaya alındı

Birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler vakalar için karantina kurallarını uyguluyor. Ukrayna'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesi ile karantinaya alındı.

19 Mart 2020, Perşembe 12:36 Son Güncelleme:
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Ukrayna’nın batısındaki Lutsk kentinde bir Türk vatandaşının, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.

Ukrayna’nın Volın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, koronavirüs taşıdığından şüphelenilen bir Türk vatandaşının, ambulansla enfeksiyon hastanesine sevk 0edildiği bildirildi. Söz konusu kişinin hastanede karantina altına alındığının ve gerekli analizlerin yapıldığının belirtildiği açıklamada, Türk vatandaşının gerekli tetkikler için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sevk edildiği ifade edildi.

DHA


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