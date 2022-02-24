Vladimir Putin Ukrayna'ya savaş ilan etti. Rusya yalnızca Donbas'ta özel bir askeri operasyon yapıldığını savunsa da Ukrayna'nın her şehrine füze fırlattı, gün boyu patlama sesleri kesilmedi. Rusya'nın harekatına karşılık ABD ve AB ülkeleri Rusya için yaptırımlarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Zelenskiy, "Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor. '' dedi.

İşte bölgeden dakika dakika gelişmeler...

06.30 Ukrayna makamlarından gelen iddiaya göre, Rus uçağı Kiev üzerinde vuruldu.

05.40: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Başkente yönelik Rusya saldırılara yeniden başladı. Yapılan saldırıda bir sivil binanın vurulduğu belirtildi. ABD senatörü, 'Kiev'e 40 dakika içinde en az 36 füze düştü.' dedi.

04.41: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Macron ortak açıklama yaptı. Macron, "Bu savaş ortamında bu toplantıyı yapıyoruz. Diplomasiye şans tanıyarak hareket etmeye çalıştık. Putin'in seçimi Avrupa tarihini sarsmaya çalışmaktır. Rusya'nın da imzalamış olduğu sözleşmelere aykırı bir durumdur. Bizim birliğimizi gerekli görüşmeleri gerçekleştirip diplomasiye şans tanımaya çalıştık. Müttefiklerimizin yanında yer alacağız. Siber saldırılara karşı ve dezenformasyon ile ilgili önlemlerimizi aldık. Avrupa topraklarına bir saldırı oldu. Avrupa'nın sadece tüketici pazarı olmadığını bir birlik olduğunu göstermiş olduk. Teknolojik egemenlikten de bahsediyoruz" dedi.

04.40: Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti zirveye ulaştı.

03.23: ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya'nın tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef alan ekonomik ve finansal yaptırımlar getirerek, Rus mali sisteminin temel altyapısını hedef alan kapsamlı ekonomik önlemleri uygulamaya koyduğunu duyurdu.

02.46: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları'nın" ülkenin başkenti Kiev'e sızdığını açıkladı.

02.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

01.46: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh açıklamalarda" Zaman içinde Rusya'nın gaz ve petrol dışında ekonomisini çeşitlendirmesi kısıtlanmış olacak." dedi.

01.17: Ukrayna'da genel seferberlik ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.

00.37: Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

00.16: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefonda görüştü.

00.08: Gün içinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir noktada bulunan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı’nın Ukrayna ordusu tarafından Rus askerlerinden geri alındığı açıklandı.

23. 16: AB liderleri olağanüstü zirvede Rusya'ya yönelik finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişileri hedef alan ek yaptırımları kabul etti.

23.00: Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın işgal girişimleri sırasında gerçekleştirdiği saldırılarda 57 Ukraynalının öldüğünü, 169'unun ise yaralandığını duyurdu.

22.45: Rusya'ya ait An-26 askeri nakliye uçağı Voronej yakınlarında düştü: Uçaktaki personelin tamamı öldü.

22.19: Pentagon, ABD Başkanı Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

21.50 : ABD lideri Joe Biden, Rusya'ya karşı beklenen yaptırımları açıkladı. Biden, televizyonların canlı yayınladığı konuşmasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in diplomasiyi reddettiğini ve önceden tasarlanmış bir şekilde Ukrayna'ya saldırdığını söyledi.

21.40 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin talebine istinaden özel askeri harekat başlatma kararını Ukrayna topraklarının ABD ve NATO'lu müttefikleri tarafından askeri olarak suistimal edilmesi nedeniyle aldığını ve bunun Rusya için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

20.40 : Twitter hesabından bir açıklama paylaşan ABD Başkanı Joe Biden, "Bu sabah, Başkan Putin'in Ukrayna'ya yönelik haksız saldırısını ele almak için G7 meslektaşlarımla bir araya geldim ve Rusya'ya karşı yıkıcı yaptırım paketleri ve diğer ekonomik önlemler üzerinde ilerlemeye karar verdik. Ukrayna'nın cesur insanlarının yanındayız." dedi.

20.35 : Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'un ağır ateş altında olduğu ve yüzlerce patlama gerçekleştiği bildirildi.









20.24 : Rus güçlerin Çernobil Nükleer Santrali'ni ve Hostomel Havaalanı'nı ele geçirdiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin danışmanı, santralin güvende olup olmadığını bilmenin imkansız olduğunu belirtti. Çernobil'deki Rus tanklarını gösteren videolar sosyal medyada paylaşılıyor.

20.10 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'ya 11 yeni yaptırım daha uygulanacağını açıkladı. Johnson, Ulusal Suç Kurumu'nda yaptırımların etrafından dolaşılmasını engellemek için yeni bir birim kurulacağını, bu sayede Rus oligarkların saklanacak bir yer bulamayacaklarını söyledi.

19.45: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

19.30 : Rusya lideri Putin yaptığı açıklamada "Başka çaremiz yoktu, zorunda kaldık. Ortaklarımız bizi anlamalı ve sistemin dışına atmamalı. Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz." dedi.

19.25 :ABD'li bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna işgalinde 75 hava aracı kullandığını aktardı. Denizden bir çıkarma yapıldığına dair bir işaret bulunmadığını söyledi. Aynı yetkili, Ukraynalıların işgale karşı direndiği ve savaştığına ilişkin göstergeler olduğunu kaydetti.

19.05 : G7 ülkeleri ortak bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride "Ukrayna için sarsılmaz desteğimizi ve dayanışmamızı ilan ediyoruz" denildi.

19.00 Rusya’nın Ukrayna saldırılarına direnen Ukrayna ordusu, yakalanan 2 Rus askerinin fotoğraflarını ve bilgilerini yayınladı.

18.25 : Üst düzey bir ABD'li yetkili, Rus kuvvetlerinin Kiev'e doğru harekete geçtiğini, saldırının amacının nüfus merkezlerini ele geçirmek olduğunu söyledi.

18.20: Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donbass'taki bir hastaneyi vurduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

18.18 : Litvanya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait F-35 jetlerinin Estonya ve Litvanya'ya konuşlandırıldığını ve ülkedeki ABD birliklerinin sayısının 500'e çıkartıldığını açıkladı.

18.10 : Polonya, Rus işgalinde yaralanan Ukraynalıları getirmek bu ülkeye bir tren göndereceğini açıkladı. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Ukrayna'dan yaralılar dahil göçmen kabul edeceklerini söyledi.

Ukraynalıların tedavisi için 120 hastaneden oluşan bir liste hazırladıklarını belirten Niedzielski "Bu aşamada birkaç bin Ukraynalı yaralıyı kabul edebilecek durumdayız" dedi.

18.00 : Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

17.53 : Ukrayna'nın güneyindeki Kherson bölgesinin bir kısmının kontrolünün kaybedildiği açıklandı.

17.30 : Belarus'tan gelen Rus birlikleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin olduğu alana girdi. Yerel Ukrayna yönetimi Rus güçlerinin Donetsk'te hastane vurduğunu ve dört kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

17.00: Türk iş insanına ait gemi vuruldu. Marshall Adaları bayraklı gemide can kaybı veya yaralının olmadığı bildirildi.

16.48 : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin BM Sözleşmesi ilkelerine dönülmesi için diyaloğa her zaman açık olduğunu söyledi. Lavrov, ABD ve NATO'yla detaylı şekilde tartıştıklarını kaydederek, uluslararası hukuk ve uluslararası sorumluluklara dönülmesi için bir şans olduğunu umduğunu vurguladı.





16.30 : Ukrayna ordusu, Belarus topraklarından güney batı yönüne dört balistik füze ateşlendiğini açıkladı. Ukrayna polisi de Rusya'nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

16.15 : Ukrayna Sınır Birlikleri, doğu Ukrayna'da bulunan Sumy kentinde orduyla Rus güçleriyle arasında çatışma yaşandığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 74 adet yerüstü askeri altyapı sisteminin vurulduğu duyuruldu.

15.54: Rusya’nın Ukrayna topraklarına bu sabah saatlerinde başlattığı harekatın ardından Rus birlikleri, Odessa, Kiev, Harkov başta olmak üzere tüm ülke genelinde askeri noktaları vurdu. Ukraynalı yetkililer, Rus bombardımanı sonucunda 40 Ukrayna askeri ve 10 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

15:35: Ukrayna: Kiev yakınlarında 2 Rus helikopteri düşürüldü.

15:34 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı sonrası 100'den fazla savaş uçağının teyakkuza geçirildiğini açıkladı. Stoltenberg NATO liderlerinin yarın sanal bir zirvede bir araya geleceğini de söyledi.

15.18: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa kıtamıza savaş başlattı.” dedi.

15.16: Ukrayna Devlet Acil Servisi: Ukrayna uçağı düşürüldü, 5 kişi hayatını kaybetti.

15.15: Canlı yayında Kiev’e bomba yağdı. CNN Türk canlı yayınına katılan bir öğrencinin kamerasından Kiev’deki bomba sesleri duyuldu.

15.00: Ukrayna Sınır Koruması'ndan açıklama: Rus güçleri Kiev bölgesinde.

14.53: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de gerçekleşen Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama yaparak, saldırıyı kabul edilemez bulduklarını söyledi.

Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleye destek veriyoruz." dediğini aktardı.

14.38: Rusya İçişleri Bakanlığı, Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan'a girişlerin yasaklandığını duyurdu.

14.32: Ukrayna'nın Karadeniz liman kenti Odessa yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlenen hava saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yönetimden konuya ilişkin yapılan açıklamada ölenlerin 8'inin kadın olduğu ve enkaz kaldırma çalışmalarının hala devam ettiği bilgisine yer verildi.

14.30: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Şu an Avrupa'da savaş var. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Rusya çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya. Kremlin’in amacı etki alanını yeniden oluşturmak."

14.20: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklamalar:

"Rusya'yı demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek. Ukrayna'daki yönetimin değişikliğine Ukrayna halkı karar verir. "

'YOĞUN BOMBA ATIŞI DUYDUK'

Ukrayna'da yaşayan ve CNN Türk yayınına katılarak son durumu canlı yayında anlatan iş insanı Bilgehan Evren, "Korkuyoruz ve tedirginiz" dedi ve ekledi: "Yollarda ne gibi sürprizlerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için bulunduğumuz yerde kalmayı tercih ettik. Sabah 5-6 gibi yoğun bomba atışı duyduk. Evler sarsıldı. Arkadaşlarının evlerinden dumanlar yükseldiğini söyleyen tanıdıklarım var. Yola çıkan arkadaşlardan aldığım mesajlara göre trafik çok sıkışık. Bir arkadaşım Bulgaristan'a gidiyordu, yollar tamamen tıkalı. Bizim Odessa'da ofisimiz var, Ukraynalılar tahliye ediliyor."

HAVA SAHASINI KAPATTI

13.53 : Rusya’nın sabah saatlerinde Ukrayna’ya başlattığı harekatın ardından Moldova'da Başbakan Maiau Sandu olaüanüstü durumlar komitesini topladı. Başbakan Sandu yaptığı açıklamada Moldova’nın bugün itibariyle hava sahasını kapattığını ve bölgede güvenliğin sağlanması için uçuşların başka havalimanlarına yönlendireceğini söyledi. Ukrayna’dan kaçanların ülkeye kabul edileceğini açıklayan Sandu, “Yardımımıza ve desteğimize ihtiyacı olan herkese yardımda bulunacağız” dedi. Moldova Başbakan Yardımcısı Andrei Spinu de Rusya- Ukrayna arasındaki saldırılar nedeniyle Moldova’nın bugün itibariyle hava sahasını kapattığını ve bölgede güvenliğin sağlanması için uçuşların başka havalimanlarına yönlendireceğini açıkladı.

13.45 : NATO: Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık.





13.26: Ukrayna, Rusya'nın ikinci dalga füze saldırısını başlattığını açıkladı.

40 UKRAYNA ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

12.56: Rusya Eğitim Bakanlığı, Donbass’a sınır olan Rostov kentindeki tüm sınır noktalarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, sivil halkın ve çocukların güvenliği için böyle bir karar alındığı vurgulanırken okullarda eğitimin ne zaman başlayacağı ile ilgili bilgi verilmedi.

12.44 : Zelenskiy'in danışmanı, "Rus saldırısında 40 Ukrayna askeri yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı. Sivil kayıplar da var" açıklaması yaptı.

ZELENSKİY'DEN DİRENİŞ ÇAĞRISI

12.30: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy vatandaşlarına direniş çağrısı yaptı. Zelenskiy "Ülkeyi korumak için silah alacak herkesin yaptırım ve cezalarını kaldıracağız. Bu sabah bizim ve Rusya için çok farklı bir tarih. Diplomatik bağlarımızı kopardık Rusya ile. Moskova ne düşünüyorsa düşünsün Ukraynalılar için özgürlük ve ülkemizde yaşama hakkı bizim en büyük değerimizdir" dedi.

12.20 : Belarus lideri Lukaşenko, ülkesinin sınırlarında bulunan Rus birliklerinin Ukrayna işgaline katılmış olmasının 'oldukça muhtemel' olduğunu söyledi. Lukaşenko, Belarus birliklerinin de gerektiği takdirde çatışmaya girebileceğini belirtti.

12.15 : AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu yaşadıklarımız, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en karanlık saatleri arasında. AB, mümkün olan en güçlü şekilde yanıt verecek ve şu ana kadar uyguladığımız en sert yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varacak. Başkan Putin'in bu anlamsız saldırganlığı durdurması gerekiyor. Ukrayna'nın yanındayız" açıklamasını yaptı.

12.10 : BBC'nin Moskova Muhabiri Steve Rosenberg, analizine "Dünya liderlerinin haftalardır, Rusya Devlet Başkanı ile yürüttüğü diplomatik çabalara karşın, en başından beri planın Ukrayna'nın topyekün işgali olduğu görünüyor" cümlesiyle başlıyor:

"Vladimir Putin, Ukrayna'yı Rusya'ya güvenlik tehdidi olarak gördüğünü apaçık gösterdi. Rusya lideri, bugünkü Ukrayna'yı bağımsız bir ulus olarak görmediğini de gösterdi.

Ukrayna'ya çizilmiş, Rusya tarafından inşa edilmiş, Rusya yörüngesinde olması gereken bir bölge olarak bakıyor.

Bu hamleyle, Ukrayna'yı yeniden Rusya'nın nüfuz alanına sokma kararını uygulamaya koydu.

Bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Bugün olan ise bir kırılma noktası. Putin'in Batı'yı görmezden gelerek planlarını uygulamaya koyduğunun işareti."

POLONYA'DA SİREN SESLERİ

12.00 : Polonya'da görgü tanıkları sirenlerin çalmaya başladığını anlattı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini söyledi.

11.56: Ukrayna Askeri yetkilileri ülkenin doğusunda 6 Rus uçağının düşürüldüğünü ve 50 Rusun öldürüldüğünü açıkladı.

11.29: Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, Rusya’nın sabah saatlerinde Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından, “Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açma kararını şiddetle kınıyor. Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli” dedi.

11.26: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Saldırıya geçen Rus askerlerinden ciddi kayıplar söz konusu. Ukrayna'yı savunan askerlerimizde de kayıplar var, siviller arasında da kayıplar olduğu bilgisi geliyor.

RUS TANKLARI SINIRI GEÇTİ

11.17: Ukrayna Sınır Güvenliği, Rus tanklarının Luhansk bölgesinden sınırı geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Rus tankları sıra halinde Luhansk bölgesindeki Krasna Talivka, Milove ve Horodyshche’den girdi. Askeri çatışmalar bu bölgelere doğru devam ediyor. Sınır birlikleri ve Ukrayna silahlı kuvvetleri savunmaya devam ediyor.” denildi. Putin'in Ukrayna sınırına son durumda, 150 ila 200 bin arasında asker yığdığına inanılıyor.

11.05: Rusya'nın Ukrayna topraklarına gerçekleştirdiği saldırıların ardından Donbass Bölgesi'ndeki Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından Kiev ordusuna karşı saldırı başlattı. Luhansk'tan yapılan açıklamada Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Su-24 savaş uçağının düşürüldüğü duyurulurken, aynı zamanda sözde Luhansk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Vitaly Kiselev sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Donbass Bölgesi'ndeki Stanytsia Luhanska ve Saabşili kırsal kentinin Kiev ordusundan alındığını iddia etti. Luhansk yönetimi, gerçekleştirilen operasyonların ardından Ukrayna askerlerinin silahlarını bırakmaya ve cephe hattını terk etmeye başladığını iddia etti.

Kiev

10.50: Rusya, Ukrayna hava savunmasını bastırdığını iddia ediyor. Rusya’nın Ukrayna başlattığı askere harekata ilişkin Moskova’dan, Ukrayna hava savunmasının bastırıldığı iddiası geldi. Bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamayan haberi Rus Interfax haber ajansı aktardı. Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınır birliklerinin, Rus askeri unsurlarına karşı direniş göstermediğini kaydetti.

UKRAYNA'DAN BOĞAZ TALEBİ

10.19: Ukrayna’nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye’den Rusya’ya karşı yaptırım uygulamasını istedi ve Rus gemilerine Boğazlar’dan geçişin kapatılması çağrısı yaptı. Büyükelçi, Rus uçaklarına Türkiye hava sahasının kapatılmasını da istedi ve "Savaştayız" açıklaması yaptı. “Nükleer silah sahibi bir devlet ilk kez açık savaş başlattı.” diyen Bodnar, Ukrayna’ya yardım edilmesini istiyoruz, savunma kaynaklı askeri yardım istiyoruz. Mali yardım istiyoruz.” dedi. Bodnar, Rusya’ya karşı yaptırım çağrısı da yaparak, “Rus iş dünyasının hisselerine el koyulmasını istiyoruz” dedi. Büyükelçi, “Umuyoruz ki Türk halkı, Ukrayna’nın bu haklı davasını destekleyecektir” şeklinde konuştu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

10.18: Ukrayna Rus saldırısında en az 8 can kaybı yaşandığını duyurdu. Saldırılarda 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

10.06: Ukrayna'da başkent Kiev ile birlikte toplam 6 kentten patlama haberi geldi

10.00: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dymtro Kuleba, dünyadaki Ukrayna vatandaşlarına seslendiği paylaşımda, "Putin'in işgali ile ilgili gerçekleri ülkelerinizde anlatın" dedi.

HALK METROLARA SIĞINDI

09.54: Ukrayna'da başkenti Kiev güne Rusya'nın askeri harekat başlatmasının şokuyla başladı. Başkentte çok sayıda kişinin, metro istasyonunu sığınak olarak kullandığı bildiriliyor. Çok sayıda kişi de kentten ayrılmak için otobüslere yöneldi. Bankalar ve ATM'ler önünde sıra oldu.

09.51: Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhanks yönetimi, Ukrayna'ya karşı saldırı başlattıklarını duyurdu.

09.51: Rusya Savunma Bakanlığı, "Yabancı medya kuruluşları tarafından Ukrayna topraklarına Rus uçağı düştüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

09.50: Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol havaalanlarının uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

09.40: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya liderine çağrıda bulundu: İnsanlık adına askerlerinizi geri çekin.

09.37: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Boris Johson ile görüştüğünü belirterek, "Putin’i, Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşı, durdurmaya çağırın. Dünya, Putin karşıtı bir koalisyon oluşturmalı ve acil yaptırımlar, savunma ve mali destekte bulunmalı. Hava sahasını kapatın. Dünya Rusya’yı, barışa zorlamalı" dedi.

09.28: Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk’ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

09.14: Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarından "mevcut aşamada" evlerinde ya da güvenli bir yerde kalmalarını ve seyahatten kaçınmalarını istedi.

"Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır" diyen Bakanlık, çeşitli kentler için irtibat telefon numaraları paylaştı:

09.05: Ukrayna Savunma Bakanlığı, hava savunma sisteminin Luhansk'ta Rusya'ya ait 5 uçak 1 helikopteri düşürdüğünü açıkladı.

09.00: AFP haber ajansı, Ukrayna sınır güvenlik birimlerinin açıklamasını aktardığı haberinde, ülkenin kuzey sınırı boyunca topçu saldırısına uğradığını ve Ukrayna güçlerinin de ateşe karşılık verdiğini bildirdi.

08.40: ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu ve kendisini uluslararası kınama için yaptığı görüşmeler hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Zelenskiy'nin kendisini Ukrayna halkının yanında olmaya çağırdığını belirten Biden, "G7 liderleri ile görüşeceğim. ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak" dedi.









08.34: Ukrayna Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “ Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz” denildi.









8:23: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüğünü söyledi.

Putin'in "Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçtiğini" belirten Johnson, Twitter mesajında, "İngiltere ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek" diye yazdı.

08.11 : NATO büyükelçileri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında acil toplantı yapacak. Toplantının ardından TSİ 14.30'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklama yapması bekleniyor.

08.07: Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor. Kiev'de halk şehri terk ediyor.

08.02: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Sınıra yakın yerlerdeki askerlerimiz karşılık veriyor" dedi.

08.01: Rusya Savunma Bakanlığı: Yüksek hassasiyetli silahlar Ukrayna ordusunun askeri alt yapısını etkisiz hale getiriyor. Sivil toplumu tehdit etmeyecek şekilde hava savunma tesislerini, askeri hava limanlarının etkisiz hale getireceği şekilde yapılıyor.

07.48: Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi.

07.48: ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Lideri Zelenskiy arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Ukrayna lideri Zelenskiy saldırının başlamasının ardından yaptığı açıklamada ‘Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız’ ifadelerini kullandı.

07.47: Ukrayna Büyükelçiliği Türkiye'den yardım istedi.

07.20: NATO Genel Sekreteri Jeans Stoltenberg, Rusya'nın saldırısını görüşmek üzere NATO ülkeleriyle bir araya geleceklerini açıkladı

07.10: Ukrayna tüm sivil uçuşlara hava sahasını kapattığını açıkladı.









07.08: BM Genel Sekreteri, 'Mevcut şartlarda çağrımı değiştiriyorum Başkan Putin insanlık adına askerlerinizi geri çekin. İnsanlık adına lütfen Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın. Bu hem Ukrayna için hem Rusya için trajik olur ve şu anda öneremeyeceğimiz bir etkiye yol açar. Bu savaş acilen durmalı hemen' dedi.

06.64: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus işgali başladı açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. Sivil barışçıl şehirlere bombalar atılıyor. Bu agresif bir savaştır. Ukrayna kendini koruyacak ve kazanacak. Dünya Putin’i durdurabilir. Şimdi harekete geçme zamanı” ifadelerini kullandı.

06.37: Kramatorsk şehrinde 2 büyük patlama meydana geldi. Ukrayna'dan sıcak görüntüler geliyor.

06.27: CNN Türk ekranlarına yansıyan görüntülerde Donbas'tan patlamalar yaşandığı görülüyor.

06.07: Ukrayna'nın Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.

OPERASYON BAŞLADI

05.55: Putin, Rus televizyonunda Ukrayna hakkında sürpriz bir konuşma yaptı. Putin, Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleyeceğini duyurdu. Putin, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna müdahale edenlere misilleme sözü verdi. Putin 'Adımlarımız tehditlere karşı öz savunmadır.' dedi. Putin "Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız." ifadelerini kullandı.

02.07: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski gece yarısı sosyal medya hesaplarından görüntülü bir mesaj yayınladı. Açıklamalarında Rusya ile gerilimde birçok ülke tarafından destek gördüklerini ifade eden Zelenski, “Polonya ve Litvanyalı dostlarımızın Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne desteği tamdır. Bugün BM Genel Kurulu’nu somut eylemlerde bulunmaya, Ukrayna’ya, uluslararası barışı koruma birlikleri göndermeye çağırdık” dedi. Kendi dilinde yaptığı konuşmada birçok ülkenin Ukrayna’ya yaptığı ekonomik ve siyasi desteği anlatan Zelenski daha sonra konuşmasına Rusça devam ederek Rusya’ya ve Rus halkına mesajlar gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu gece bir telefon görüşmesi yapmak istediğini fakat cevap alamadığını söyleyen Zelenski, “Bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi talep ettim. Cevap, sessizlik. Ancak asıl sessizlik Donbass'ta olmalı” ifadelerini kullandı.

01.52: Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan tüm Fransa vatandaşlarına çağrı yaparak ülkeyi derhal terk etmelerini ve yeni bir açıklama gelene dek dönmemelerini tavsiye etti.

01.40: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin Rusya'dan askeri yardım talep etmesi nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acilen toplanmasını talep ettiklerini açıkladı.

00.10: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin liderlerinin Kiev'in saldırganlığının püskürtülmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talep ettiğini açıkladı.

00.08 : Pentagon sözcüsü Kirby yaptığı açıklamada,"Rusya, Ukraynayı istila derse çok fazla kan akar." ifadelerini kullandı.



















