Ukrayna’da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı

Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform’a göre, Kuçer, karakutuya ulaşılan karakutunun henüz incelenmediğini aktardı. Kuçer, karakutunun en kısa sürede deşifre edileceğini umduğunu belirtti. Uçağın enkazını toplama çalışmaları devam ediyor.

Uçak kazası

Ukrayna’nın Harkov bölgesinde dün AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı. Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.

AA