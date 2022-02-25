Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den yeni bir hamle geldi. Zelenskiy, Ukrayna'da genel seferberlik ilan edilmesine yöndeki kararnameyi imzaladı.





Ukrayna Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre, ülkenin Donetsk ve Luhansk kentleri haricindeki tüm kentlerinde genel seferberlik ilan edildi. Kararnamede, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) genel seferberlik sırasında karşı istihbarat sızmalarına karşı önlemler alacağı ifade edildi. Seferberlik kapsamında askerlik için çağırılanların, belirtilen toplanma noktasında birliklerine katılacağı belirtilirken, askeri birimler tarafından seferberlik kaydı yapılan kişilerin yeteneklerine göre askeri birimlerde görevlendirileceği ifade edildi. Bölge, il ve ilçe yönetim başkanlarının ise, sağlık kuruluşlarının oluşturulmasını ve işleyişini sağlayacağı bildirildi. Zelenskiy’in imzaladığı kararnamenin 90 gün boyunca geçerli olacağı duyuruldu.

Öte yandan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülke dışına çıkmalarının yasaklandığını duyurmuştu.

KİEV (İHA)



