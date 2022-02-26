Dünya Ukrayna'da halk silahlı kuvvetlere katılmak için gönüllü oldu!

Ukrayna'da halk silahlı kuvvetlere katılmak için gönüllü oldu!

Dünya

Ukrayna'da halk silahlı kuvvetlere katılmak için gönüllü oldu!

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülke genelinde halkın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne katılmak için gönüllü olduğunu belirtti.

26 Şubat 2022, Cumartesi 16:44 Son Güncelleme:
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Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda, Vinnytsia kentinde Ukrayna ordusuna katılmak için sıra bekleyen gönüllülerin görüntüleri yer aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gönüllüler. Vinnitsya. Burası sadece küçük bir kasaba. Bu durum Ukrayna'nın her yerinde. Rus işgalciler, Ukraynalılar yenildiklerine nereye koştuklarını anlamıyorlar. Onlar düşmana doğru koşuyor, ondan uzağa değil. Birlikte kazanalım. Zafer Ukrayna’nın ve Ukraynalıların olacak” denildi.

DHA


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