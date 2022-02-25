Ukrayna-Rusya krizinde korkulan oldu. Putin'in sabah saatlerinde operasyonu onaylaması ile askeri harekat başladı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.





TÜM MÜRETTEBAT ÖLDÜ

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Ukrayna’nın doğusunda Rusya sınırında yer alan Donbass yakınındaki Voronej kentinde Rusya’ya ait AN-26 tipi askeri kargo uçağının düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Batı Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, “24 Şubat'ta Voronej Bölgesi'nde askeri teçhizatın taşınmasına yönelik planlı uçuş sırasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait An-26 uçağı düştü. Mürettebat hayatını kaybetti” denildi.

Açıklamada, uçağın teknik bir nedenle düştüğü ifade edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.







