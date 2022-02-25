Dünya Ukrayna'da ilk günün acı bilançosu açıklandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna'da ilk günün acı bilançosu açıklandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya

Ukrayna'da ilk günün acı bilançosu açıklandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

25 Şubat 2022, Cuma 00:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ukrayna-Rusya krizinde korkulan oldu. Putin'in sabah saatlerinde operasyonu onaylaması ile askeri harekat başladı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.


TÜM MÜRETTEBAT ÖLDÜ

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Ukrayna’nın doğusunda Rusya sınırında yer alan Donbass yakınındaki Voronej kentinde Rusya’ya ait AN-26 tipi askeri kargo uçağının düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Batı Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, “24 Şubat'ta Voronej Bölgesi'nde askeri teçhizatın taşınmasına yönelik planlı uçuş sırasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait An-26 uçağı düştü. Mürettebat hayatını kaybetti” denildi.

Açıklamada, uçağın teknik bir nedenle düştüğü ifade edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İlgili Haberler
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı! Biden, canlı yayında açıkladıSon dakika... Ukrayna'da korkulan oldu! Kritik yerlerin kontrolü Ruslara geçtiPutin'den son dakika açıklaması: Bizi bu adımları atmaya zorladılarSon dakika: Rusya hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kanada, Rusya yaptırımlarını açıkladı ve ekledi: Ukraynalı mültecileri kabul edeceğiz