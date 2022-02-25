Rus ordusunun Putin'in emri ile Ukrayna topraklarına girmesi sonrası bölgeden acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Dünya yıkım ve ölüme sahne olan Ukrayna'dan gelen haberlere kilitlenmiş durumdayken sosyal medyada yer alan bu görüntü savaşın belki de en acı yüzünü gözler önüne serdi. Odessa bölgesinde yaşayan bir babanın kızı ile vedalaştığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Kısa sürede viral olan görüntülere yüzlerce yorum geldi. Söz konusu görüntü dünya basınında da Haber oldu.









Ukrayna'nın 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesini yasakladığına vurgu yapan Daily Mail, görüntüdeki babanın ülkeyi terk etmeye hazırlanan kızı ve eşini veda ettiği bilgisini paylaştı.

Görüntülerde yer alan babanın gönüllü olarak orduya katıldığı iddia edildi ancak bu bilgi resmi makamlarca doğrulanmadı.

Söz konusu yasak, Perşembe sabahı ilan edilen sıkıyönetim süresince yürürlükte kalacak.







