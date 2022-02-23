Ukrayna'nın baş güvenlik yetkilisi OHAL'in 30 gün süreyle uygulanacağını, gerekirse bir 30 gün daha uzatılabileceğini duyurdu. ABD'nin istihbarat verilerine göre, Ukrayna sınırındaki bölgelere, 150 bin kadar Rus askeri konuşlandırılmış durumda.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin yanında, Japonya ve Avustralya da Rusya'ya karşı yaptırım kararları açıkladı. Beyaz Saray, Ukrayna'ya sağlanacak silahların yalnızca savunma amaçlı olacağının altını çiziyor.

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere yönelik ilerleyişi sonrası Vladimir Putin ile Joe Biden arasında planlanan zirvenin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Perşembe günü için planlanan görüşmeyi iptal etti.









18-60 YAŞ ARASI YEDEKLER HİZMETE ÇAĞIRILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 18-60 yaş arasındaki yedekleri maksimum bir yıl sürecek hizmet için göreve çağırdı. Ukrayna, Rusya'da bulunan vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

PUTİN: UKRAYNA GERÇEK BİR ULUS DEĞİL

Ukrayna toprağı Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyan Rusya lideri Vladimir Putin, yaklaşık bir saat süren basın toplantısında Ukrayna'nın Lenin tarafından yaratıldığını ve tarihsel olarak Rus toprağı olduğunu savundu. Putin, konuşmasının bir kısmında görünür şekilde öfkeliydi, "Ukrayna'yı Vladimir İlyich Lenin olarak adlandırabiliriz" dedi.

Çarlık Rusyası'nın bir parçası olan Ukrayna toprakları, 1917'de Bolşevik Devrimi sonrası Ukrayna Halk Cumhuriyeti; bir yıl sonra da Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak özerklik kazanmıştı.

Rus lider Vladimir Putin, televizyonların canlı yayınla verdiği konuşmasında ayrıca 2014 yılında Rusya yanlısı liderin devrildiği Ukrayna'daki protestoları bir darbe olarak tanımladı. Ukrayna'nın gerçek bir ulus olmadığını da ileri süren Putin'e yanıt sosyal medyadan verildi. Ukraynalılar Kiev ve Moskova'nın 1000 yıl önceki hallerini gösteren fotoğrafları paylaşmaya başladı.

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte ülkesinin 'soyulduğunu' iddia eden Putin, kukla bir hükümet tarafından yönetildiğini vurguladığı Ukrayna'yı 'Amerikan kolonisi' olmakla suçladı.

UKRAYNA'NIN BÜYÜKELÇİSİ: RUSYA İŞGALCİ ORDULARINI YOLLUYOR

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, televizyonların canlı yayınladığı basın toplantısında Rusya'nın farklı rotalardan ülkesine saldırma ihtimali bulunduğunu söyledi. Büyükelçi Bodnar, "Rusya işgalci ordularını gönderiyor" dedi.

Ukraynalı diplomat, Kiev yönetiminin krizin çözülmesi için diplomasiye bağlılığını teyit etti, ancak diplomasinin işe yaramadığı görülürse en etkili yolun yaptırımlar olduğunu vurguladı.





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