Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 30 Mayıs günü 5 yaşındaki Kirill Tlyavov kafasına isabet eden bir mermiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gün boyunca hayat mücadelesi veren Tlyavov, dün hayatını kaybetti.

Olayı inceleyen emniyet yetkilileri çocuğun yere düşerek yaralandığını ileri sürse de ameliyatta Tlyavov’un kafasından çıkan mermi çekirdeği incelemenin yeniden başlatılmasına neden oldu. Olay yerini inceleyen müfettişler, cinayet mahallinin yakınında İvan Pryhodko ve Volodymyr Petrovets isimli iki polis memurunun alkollüyken çevredeki konservelere ateş ettiğini tespit etti. Bunun üzerine polislerin silahlarına el koyuldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

Skandalın ortaya çıkması üzerine Bölge Emniyet Müdürü istifa etti. Çocuğun polis mermisi nedeniyle olmasının ortaya çıkması üzerine öfkelenen halk bugün İçişleri Bakanlığının önünde toplanarak protesto düzenledi. Protestocular, İçişleri Bakanı Arsen Avakov’un da istifa etmesi çağrısında bulundu. Bugün iki polis de hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemenin ilk celsesinde bir karar verilmezken sanıkların avukatı duruşma sonrası yaptığı açıklamada, polislerin mahkemede ifade vermediğini kaydetti.

İHA