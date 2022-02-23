Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyonun düşmesi için harcanan tüm çabalar boşuna çıktı ve maalesef bölgeden korkutan Haberler gelmeye devam ediyor. İngiltere ve ABD gibi bir çok ülke Rusya'nın işgal için ilk adımı attığını iddia ederken Ukrayna cephesinde bir yanda endişeli bekleyiş sürerken bir yandan da savaş hazırlıkları yapılıyor.

YEDEK ASKERLER GÖREVE ÇAĞRILDI

Ukrayna bu sabah Rusya'daki vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı yaptı peşinden Ukrayna liderinin yedek birlikleri göreve çağırma kararı açıklandı. Karar kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre 18 - 60 yaş aralığındaki yedek askerler göreve çağrılmaya başlandı. Askerlerin maksimum görev süresinin 1 yıl olacağı ifade edildi.

SİVİLLER SİLAH EĞİTİMİ ALIYOR

Ukrayna Ordusu'nun hazırlarına sivillerden de büyük bir destek söz konusu. Yaklaşık 100 bin Ukraynalı olası bir savaş için seferber edilmiş durumda. Ukrayna Özel Kuvvetleri, çocuğundan yaşlısına gönüllü olan herkese silah söküp takma, mermi sürme ve nişan alma eğitimi veriyor.

ÇOCUKLARIN KIYAFETLERİNE KAN GRUBU ETİKETİ YAPIŞTIRIYORLAR

Ülkede her ne kadar savaş havası hakim olsa da Ukraynalılar normal yaşamlarına devam etmeye çalışıyor. Anne babalar çocuklarını okula gönderirken kıyafetlerine kan gruplarını gösteren çıkartmalar ekliyor.

Kan grubu etiketleri ilk başta Facebook'taki kapalı gruplarda bir tartışma konusuydu ancak şimdi birçok okul bunu zorunlu hale getirdi bile. Ukraynalı gazeteci Olga Tokariuk paylaştığı bir tweette Putin'in konuşmasının Ukrayna halkı tarafından "savaş ilanı" olarak görüldüğünü ve ailelerin çocuklarını daha hazırlıklı olarak okula gönderdiklerini söyledi.

Okulların ayrıca olası işgal durumu için sık sık tatbikatlar düzenleyerek öğrencileri bilgilendirdiği öğrenildi.

BU YENİ DEĞİL ESKİ BİR SAVAŞ

Konuya ilişkin açıklama yapan bir ebeveyn, "Putin'in konuşmasını duymak bir kabustu. Burası bizim anavatanımız. Çılgın bir diktatör Sovyet Rus imparatorluğunun cesedini diriltmeye çalışıyor diye ayrılmayacağız. Artık herkes Rusya işgalinin başladığını görüyor. Bu yeni bir savaş değil, eski bir savaş." ifadelerini kullandı.