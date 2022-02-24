Dünya Ukrayna’da sığınaklardaki Türklerin bekleyişi sürüyor

Ukrayna’da sığınaklardaki Türklerin bekleyişi sürüyor

Dünya

Ukrayna’da sığınaklardaki Türklerin bekleyişi sürüyor

Ukrayna’daki Türk vatandaşları Rus saldırılarından korunmak için sığınaklarda kalmaya devam ederken Türk vatandaşı Sinan Bayraklı, “Kimsenin beklemediği bir saldırıydı” dedi.

24 Şubat 2022, Perşembe 19:06 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları tüm hızıyla devam ederken, vatandaşların endişeli bekleyişi de sürüyor.

Odessa’da yaşayan Türk vatandaşı Sinan Bayraklı, ailesi ve komşularıyla birlikte güvende olmak için sığınaklara indiklerini belirtti. Sabah erken saatlerde siren seslerinin duyulduğunu ifade eden Bayraklı, birçok kişinin kenti terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Bayraklı ayrıca, kentten ayrılmanın şu an için güvenli olmadığını ancak fırsat oluşması halinde Türkiye’ye dönmek istediklerini belirtti.

“Kimsenin beklemediği bir saldırıydı”

Rusya’nın Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili de konuşan Bayraklı, “Sorunlu bölgelerde böyle bir saldırı bekliyorduk ancak burada yapılanlar kimsenin beklemediği saldırılardı” dedi.


Benzin almak için yola çıkan bir başka Türk vatandaşı ise, “Yaklaşık 2 saattir sıradayız” diyerek benzin istasyonu önünde uzayan araç kuyruğundan görüntüler paylaştı.

ODESSA (İHA)

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