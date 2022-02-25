Dünya Ukrayna'da 'sivillere füze atıldı' iddiası

Ukrayna'da 'sivillere füze atıldı' iddiası

Dünya

Ukrayna'da 'sivillere füze atıldı' iddiası

Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Rusya’nın Ukraynalı sivilleri hedef aldığına yönelik çok sayıda görüntü olduğunu iddia etti. Dzheppar’ın paylaştığı görüntüde, yerleşim yerlerine alçaktan uçak bir savaş jetinin iki füze attığı görüldü.

25 Şubat 2022, Cuma 05:13 Son Güncelleme:
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Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, açıklamasında, "Rus uçakları ve Grad roketatarları tarafından Ukraynalıların üzerine ateş açılan çok sayıda görüntü var. Harekete geçme zamanı. Rusya'nın SWIFT ile bağlantısını kesin" ifadelerini kullandı.


Dzheppar’ın ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın paylaştığı görüntüde, savaş uçağının alçaktan uçarak yerleşim yerlerine yakın bir noktaya iki adet füze attığı görüldü. Füzelerin düşmesinin ardından görüntüyü kaydeden ailenin büyük bir korku yaşadığı ve çocukların çığlık attığı duyuldu.

UKRAYNA, (DHA)

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