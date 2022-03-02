Ukrayna’da Türk gazetecilere ateş açıldı! Panik anları kamerada: Bize ateş edildi
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de daha önce Rusya'nın saldırısına uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Türk gazetecilere silahla ateş açıldı. Saniye saniye görüntülere yansıyan o anlarda, Türk gazetecilerin büyük panik yaşadığı görüldü.
02 Mart 2022, Çarşamba 13:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 1 hafta geriye kalırken Rus ordusunun saldırıları giderek şiddetleniyor. Bu kapsamda Rus güçlerinin Kiev'e giderek yaklaştığı ifade edildi.
PANİK ANLARI KAMERADA
Cephede Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, gazeteciler de bölgede yaşananları ve saldırı sonrasını görüntülemeye devam ediyor. Başkent Kiev’de daha önce saldırıya uğrayan bir askeri üssün çevresinde çekim yapan TGRT Dış Haberler Müdürü Tuna Öztunç ve ekibine ateş edildi. Öztunç tarafından çekilen görüntülerde silah sesleri duyuluyor. Silah sesleri sonrası Türk gazetecilerin, "Evet şuanda bize ateş edildi", "Bize ateş ediliyor" şekilde panik anları kameraya yansıdı.
İlgili Haberler
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN