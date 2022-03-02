Dünya Ukrayna’da Türk gazetecilere ateş açıldı! Panik anları kamerada: Bize ateş edildi

Ukrayna’da Türk gazetecilere ateş açıldı! Panik anları kamerada: Bize ateş edildi

Dünya

Ukrayna’da Türk gazetecilere ateş açıldı! Panik anları kamerada: Bize ateş edildi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de daha önce Rusya'nın saldırısına uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Türk gazetecilere silahla ateş açıldı. Saniye saniye görüntülere yansıyan o anlarda, Türk gazetecilerin büyük panik yaşadığı görüldü.

02 Mart 2022, Çarşamba 13:42 Son Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 1 hafta geriye kalırken Rus ordusunun saldırıları giderek şiddetleniyor. Bu kapsamda Rus güçlerinin Kiev'e giderek yaklaştığı ifade edildi.



PANİK ANLARI KAMERADA

Cephede Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, gazeteciler de bölgede yaşananları ve saldırı sonrasını görüntülemeye devam ediyor. Başkent Kiev’de daha önce saldırıya uğrayan bir askeri üssün çevresinde çekim yapan TGRT Dış Haberler Müdürü Tuna Öztunç ve ekibine ateş edildi. Öztunç tarafından çekilen görüntülerde silah sesleri duyuluyor. Silah sesleri sonrası Türk gazetecilerin, "Evet şuanda bize ateş edildi", "Bize ateş ediliyor" şekilde panik anları kameraya yansıdı.


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