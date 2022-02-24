Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda yaklaşık 50 Rus'un öldüğünü ve 6 uçağın imha edildiğini duyurdu. Ukrayna ise Rusya'nın saldırılarında en az 8 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgeden endişelendiren bilgiler gelirken bombardımandan kaçan Türk ailelerin de sığınaklara saklandıkları öğrenildi. Odese'de yaşayan Türk iş insanı Sinan Bayraklı da saldırılar sonrası ailesiyle sığınaklara girenlerde arasında.





"EMNİYETİMİZ İÇİN SIĞINAKLARA GİRDİK"

CNN Türk yayınında yaşadıklarını anlatan Bayraklı, "Putin'in açıklamalarından sonra ilk atışlar başladı. Panikle beraber, ailemizin emniyeti için sığınaklara girdik. Bu şiddetle bir güne uyanacağımızı hiç birimiz beklemiyorduk. Bir iki saat bu gerginlik sürdü. Ondan sonra biz erkekler olarak ne yağacağımıza karar verdik. Hareket etmememizin daha doğru olacağına karar verdik. Biz gitme gibi bir tercihte bulunmadık. Ana hatlarda hareket etmeyi doğru bulmadık. Gece yarısı haince bir bombalama oldu. İyi haberler duymuyorum. Felaketin ortasında kaldılar. Pencereye yaklaşamadıklarını söylüyorlar. Dışişleri yetkililerinin bir yön göstermesini bekliyoruz." dedi.

"PANİK İÇİNDEYİZ"

Kiev'de yaşayan iş insanı Egemen Coşkun da, "Sabah 5 sularında bomba seslerine uyandık. Daha sonrasında apartmanda komşularımızın tahliye ettiğini gördük. Biz de arkadaşlarımızla benzin istasyonlarına gittik. Benzin istasyonları çok fazla kalabalıktı. Kiev'e doğru gelineceği bizim de Batı'ya doğru hareket etmemiz gerektiği söylendi. Biz de onun için benzin almaya gittik. Panik içindeyiz. Trafiğin rahatlamasını bekliyoruz. Her şeyimizi, işimizi gücümüzü bırakıp gideceğiz. Yaklaşık 15 kişiyiz, beraber hareket ediyoruz. Sadece bir depo benzin alabildik. Büyükelçiliğimiz ile iletişimimiz var. Bize sığınaklara geçin veya evde bulunun denildi. Şu anda bekliyoruz." dedi.