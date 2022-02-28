Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün (28.02.2022) saat 19.00’da Kiev’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18:00’e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir” denildi.

HARKİV’DEN KALKACAK TREN 15.00’TE

Öte yandan Harkiv Büyükelçiliği, yine Çernivtsi kentine gidecek olan trenin 15.00’da kalkacağını duyurarak, “Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

DHA





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