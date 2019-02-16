Ukrayna’da vahşet! Bolulu TIR şoförünü boğazını keserek öldürdüler

Olay, dün sabaha karşı Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde meydana geldi. Ukrayna ve Türkiye arasında taşımacılık yapan lojistik şirketinde TIR şoförü olarak çalışan Fahrettin Altundağ, Vinnitsa’daki TIR parkında uyumak için mola verdi. Bu sırada gaspçılar TIR parkına girerek Altundağ’ın aracının yanına gitti.

RET YANITI VERİNCE...

Fahrettin Altundağ, para ve eşyasını isteyen gasçılara ret yanıtı verince saldırıya uğradı. Gaspçılara direnmeye çalışan Altundağ, bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Ukrayna polisi, olayın ardından kayıplara karışan gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)