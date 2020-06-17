Ukrayna’da vaka sayısında rekor artış: Karantina uzatıldı

Ukrayna Bakanlar Kurulu, corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin süresinin 31 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verdi. Karantina daha önce 22 Haziran’a kadar uzatılmıştı. Ülkede son bir haftada 4 bin 853 yeni corona virüs vakası tespit edildiğini, bunun salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğunu belirten Başbakan Denis Şmigal, vaka sayısındaki artışa bağlı olarak bazı bölgelerde karantina uygulamalarının sertleştirilmesi ihtimalinin de gündemde olduğunu söyledi.

''Tehdit ortadan kalkmadı''

“Halkın karantinadan yorulduğunu anlıyoruz, ama tehdit ortadan kalkmadı” diyen Şmigal, salgınla mücadelede, kısıtlayıcı önlemlerin süresini uzatmaktan daha etkili bir yöntem olmadığını vurguladı.

Ukrayna'da son durum

Ukrayna’da son 24 saatte 758 yeni corona virüs vakası kaydedildi. Böylece toplam vaka sayısı 33 bin 234’e yükseldi. Ülkede şu ana kadar virüs kaynaklı 943 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna, 15 Haziran’dan itibaren yabancı ülke vatandaşlarına sınırlarını yeniden açmıştı. Türkiye ile Ukrayna arasında tarifeli uçak seferlerinin 1 Temmuz’da başlaması bekleniyor.

Sonat Kerem Kiev (DHA)







