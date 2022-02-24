Rusya destekli Donbass Bölgesi'ndeki Luhansk yönetimi, yayınladığı bir mesaj ile Donbass Bölgesi'nin tamamını almak için operasyon başlattıklarını duyurarak, “Luhansk 24 Şubat'ta Luhansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici olarak işgal edilen topraklarını kurtarmak için topçu atışlarıyla operasyon başlattı. Halk milisleri yalnızca askeri tesislere, askeri toplanma alanlarına ve askeri cephaneliklere ateş açtı. Operasyonda, sivil halk hedef alınmadı. Ukrayna ordusuna bağlı askerlerin silahlarını bırakmaya, savaş alanlarını terk etmeye ve komutanlarının emirlerine uymamaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.





2 KENTİ ALDILAR

Rusya'nın Ukrayna topraklarına gerçekleştirdiği saldırıların ardından Donbass Bölgesi'ndeki Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından Kiev ordusuna karşı saldırı başlattı. Luhansk'tan yapılan açıklamada Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Su-24 savaş uçağının düşürüldüğü duyurulurken, aynı zamanda sözde Luhansk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Vitaly Kiselev sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Donbass Bölgesi'ndeki Stanytsia Luhanska ve Saabşili kırsal kentinin Kiev ordusundan alındığını iddia etti.

Luhansk yönetimi, gerçekleştirilen operasyonların ardından Ukrayna askerlerinin silahlarını bırakmaya ve cephe hattını terk etmeye başladığını iddia etti.

İHA







