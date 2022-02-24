Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev’in Brezilyalı futbolcuları aileleriyle birlikte kaldıkları otelden bir video yayınlayarak yardım istediler. Brezilyalı yetkililere seslenen futbolcular ve aileleri, Ukrayna'yı terk edebilmek için gerekli şartların oluşmasını bekliyor.

Shakhtar Donetsk forması giyen futbolcu Junior Moraes, sabah saatlerinde başlayan Rus işgali nedeniyle Kiev'de mahsur kaldıklarını söyledi. Moraes, "Durum çok ciddi, kurtulmak için bir çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin" dedi.



