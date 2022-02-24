Ukrayna'daki Brezilyalı futbolculardan yardım çağrısı
Ukrayna'nın önde gelen iki takımı Shakhtar Donets ve Dinamo Kiev forması giyen Brezilyalı futbolcular yardım çağrısı için hep beraber video çekti. Bir otelde mahsur kaldıklarını söyleyen futbolcular ve aileleri, oldukça endişeli.
24 Şubat 2022, Perşembe 14:08 Son Güncelleme:
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Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev’in Brezilyalı futbolcuları aileleriyle birlikte kaldıkları otelden bir video yayınlayarak yardım istediler. Brezilyalı yetkililere seslenen futbolcular ve aileleri, Ukrayna'yı terk edebilmek için gerekli şartların oluşmasını bekliyor.
Shakhtar Donetsk forması giyen futbolcu Junior Moraes, sabah saatlerinde başlayan Rus işgali nedeniyle Kiev'de mahsur kaldıklarını söyledi. Moraes, "Durum çok ciddi, kurtulmak için bir çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin" dedi.
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