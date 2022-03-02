Dünya Ukrayna'daki çalışanlarını tahliye etti, kendi mahsur kaldı!

Ukrayna'daki çalışanlarını tahliye etti, kendi mahsur kaldı!

Dünya

Ukrayna'daki çalışanlarını tahliye etti, kendi mahsur kaldı!

Ukrayna'da yenilenebilir enerji üzerine yatırım yapan iş insanı Koray Altınkılıç, 22 Şubat'ta 12 çalışanının Türkiye'ye tahliyesini gerçekleştirdi. Kendisi yeni görüşmeler yapmak için ülkede kaldı ancak dönüş bileti olduğu gün Rusya harekatı başlayınca Ukrayna'da mahsur kaldı.

02 Mart 2022, Çarşamba 15:53 Son Güncelleme:
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Türkiye, Bulgaristan ve Ukrayna'da yenilenebilir enerji üzerine yatırımları bulunan, 2 çocuk babası iş insanı Koray Altınkılıç, 22 Şubat'ta yaşadığı İstanbul'dan Ukrayna'ya gitti. Basında, savaş başlama ihtimalinin güçlü olduğuna dair haberleri dikkate alan Altınkılıç, 12 çalışanını ülkeden tahliye edip, Türkiye'ye gönderdi. Altınkılıç, ortağı Sami Aktaş ile beraber Ukrayna'da açılması planlanan 2 yeni rüzgar enerjisi santrali için görüşmeler yapmak üzere ülkede kalıp, 24 Şubat tarihine dönüş bileti aldı. Ancak Altınkılıç ile Aktaş, dönmeyi planladıkları gün Rusya saldırıya geçince Herson kentinin Çaplinka kasabasında mahsur kaldı.

Durumuyla ilgili DHA muhabirine bilgi veren Koray Altınkılıç, kendisinin de bulunduğu Herson bölgesinin Rusya güçleri tarafından kontrol altında tutulduğunu belirterek, "Türkiye'ye dönebilmek için önce buradan Odessa şehrine ulaşabilmemiz gerek. Ancak, bunun için stratejik değeri büyük olan 3 köprüyü geçmemiz lazım ki onlarda şu an ateş altında. Buradan Kırım'a geçme olanağımız bulunuyor. Fakat Kırım'ı dünyanın birçok ülkesi tanımadığı için belirsizlik oluşuyor. Burada şu an benim gibi mağdur, toplam 10 Türk vatandaşı var. Hepimiz mahsuruz. Taraflara yazılacak olan bir yazıyla geçişimiz kolaylaşabilir diye düşünüyorum" dedi.

DHA


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