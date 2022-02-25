Dünya Ukrayna’daki istihbarat binası bombalandı

Ukrayna’daki istihbarat binası bombalandı

Dünya

Ukrayna’daki istihbarat binası bombalandı

Ukrayna’nın Çernigov şehrindeki Ukrayna istihbarat binası bombalanırken, bina saldırı sonrası alev aldı.

25 Şubat 2022, Cuma 21:22 Son Güncelleme:
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Ukrayna’nın Çernigov şehrinde bulunan Ukrayna İstihbarat Servisi’ne ait binaya 2 adet bomba düştü. Saldırı sonra istihbarat binasında yangın çıktı.

Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Harkov’da devam ettiği kaydedildi. İki tarafın çatışma anına ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.

İHA

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