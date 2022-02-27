İşte Ukrayna-Rusya savaşında yaşanan sıcak gelişmeler..

03.00: Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Zelenskiy, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok kritik olduğunu söyledi.

02.57: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin hava sahasını Rusya'ya kapatması sonucu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyeti, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağını duyurdu.

02.38: Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştüğünü açıkladı

02.36: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının 4. gecesinde yine çatışmalar şiddetlenirken, Rusya tarafından ülkenin bazı kentlerine tekrardan balistik füze saldırıları düzenlendi.









01.00: Kiev'de yeniden siren sesleri yükselmeye başladı

00.35: Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna’nın Rusya aleyhinde dava açtığını ve Rusya aleyhinde tedbir kararları alınmasını talep ettiğini duyurdu. Mahkeme tarafından yayınlanan resmi bildiride, "Ukrayna, Rusya'ya karşı dava açtı ve Mahkemeden geçici tedbirler belirtmesini istedi" ifadeleri yer aldı.

00.26: Avrupa Birliği'nin hava sahası yasağının ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot, Avrupa ülkelerindeki tüm destinasyonlarını iptal ettiğini açıkladı.

23.59: ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya’daki ABD vatandaşlarına çağrı yaparak, “ABD vatandaşları, halen mevcut olan ticari seçenekler aracılığıyla Rusya'dan derhal ayrılmayı düşünmeli” ifadelerine yer verdi.

23.55: BM Güvenlik Konseyi, 193 üye ülkenin katılacağı BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda yarın olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.

23.45: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyonda bin 67 askeri tesisin imha edildiğini açıkladı.

23.10: Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

23.00: BMGK Ukrayna için toplandı.

22.48: Norveç hükümeti, 1,3 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyüğü olan Norveç Devlet Varlık Fonu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Rus varlıklarını elden çıkaracağını açıkladı.

22.45: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Merkez bankaları açılmadan bu kararlar uygulanacak. Ukrayna silahlı kuvvetlerine destek paketi, yeni yaptırımlar, Ukrayna'yı ve bölgeyi destekleme konusunda önlemler üzerinde anlaştık. Hangi isimlerin hangi kurumların yaptırımlara tabii olacağını belirledik. Yarın itibarıyla yayınlanacak liste. Siyasi isimlere de yaptırım uygulanacak. AB hava sahası Rus uçaklarına kapatılacak. SWIFT'ten çıkartacağız belirli Rus bankalarını. Rusya'yı izole edeceğiz.

22.33: Ukrayna'nın Odessa şehrinde hava savunma sistemlerinin aktif olmasının ardından şehirde siren sesleri yükseldi.

22.10: Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Danimarka vatandaşlarının Ukrayna'da Rus güçlerine karşı savaşmak üzere kurulan uluslararası tugaylara katılmasına izin vereceğini söyledi. Mette Frederiksen, Ukrayna'ya 2 bin 700 tank savar silahı gönderileceğini açıkladı.

21.53: Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentin kuşatıldığını söyleyerek artık kentten sivillerin tahliyesinin imkansız hale geldiğini söyledi.

21.10: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından G7 ülkeleri tarafından Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar verildi.

20.58: Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'ya 2 bin 700 tank savar silahı gönderileceğini açıkladı

20.45: NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO müttefiklerinin Rusya’nın işgaline karşı direnen Ukrayna’ya silah, mali ve insani yardım desteğini artıracakları aktarıldı.

20.44: Ukrayna-Rusya arasında Belarus-Ukrayna sınırında yapılacak olan müzakerelerin daha önce belirlenen konumun güvenliği ve ulaşım zorluğuna bağlı nedenlerden dolayı iptal edildiği ve müzakerelerin birkaç saat içinde başlayabileceği ifade edildi.

20.18: BM Güvenlik Konseyi Pazartesi günü Ukrayna ile ilgili toplantı yapacak.

19.47: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi bugün yaptığı açıklamada, Ukraynadan komşu ülkelere sığınan Ukraynalı sayısının yaklaşık 368 bine ulaştığını belirtti.

19.30: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen alınan yeni kararları açıkladı. Von Der Leyen, "Hava sahamız her Rus uçağına kapanacaktır. Buna oligarkların özel jetleri de dahil." dedi. Leyen Belarus'a yeni ekonomik yaptırımların geleceğini açıkladı.

19.15: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Belarus'taki müzakerelerden bir sonuç beklemiyorum ama denesinler" dedi.

19.08: Ukrayna üretimi olan ve dünyanın en büyük kargo uçağı olarak kabul edilen az sayıdaki Antonov An-225 tipindeki “Mriya” isimli kargo uçaklarından birinin, Rusya tarafından bombalanarak kullanılamaz hale geldiği duyuruldu.

19.02: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 4’üncü gününe girerken, Rusya, Belarus'tan Ukrayna topraklarına “İskender" balistik füzesi fırlattı. Füzenin Jitamir kentindeki Jitamir Uluslararası Havaalanı’nı vurduğu aktarılarak, Ukrayna birlikleri ve zırhlı araçlarının büyük hasar aldığı öğrenildi. Ukrayna kaynakları, balistik füze saldırısını Belarus topraklarından yapıldığını doğruladı

18.45: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile müzakerelerin henüz başlamadığını, heyetlerin müzakere yerine gelmekte olduğunu duyurdu.

18.20: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyanın sonu demek olur. Dünya Holokost'ta olanların tekrarlanmasını istemiyorsa müdahale etmek zorunda" dedi.

18.06: Şiddetli çatışmaların yaşandığı Harkov’un Valisi Oleg Sinegubov, Harkov’un kontrolünün tamamen Ukrayna Silahlı Güçleri’ne geçtiğini duyurdu. Sinegubov, “Harkov’un kontrolü tamamen bize geçti. Ukrayna Ordusu, polis birimleri, yerel kolluk kuvvetleri tarafından düşman tamamen temizleniyor. Rus işgalcilerin moralleri bozuk. Teknik ekipmanları yol ortasında bırakıp kaçıyorlar ve 5-10 kişilik gruplar halinde teslim oluyorlar. Ordudan birini görünce hemen teslim oluyorlar. Harkov Ukraynadır!” dedi.

17.55 : Rus polisi, 44 şehirdeki savaş karşıtı protestolarda 900'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

17.48: Putin'in Nükleer güçlere verdiği talimat hakkında konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Tehlikeli ve sorumsuzca bir açıklama' dedi. Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya hava savunma ve tanksavar sistemleri teslimatını artırdığının da altını çizdi.

17.25: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'ABD ve NATO Rusya'yı tehdit etmiyor' denildi. Açıklamada 'Moskova, var olmayan tehditlere dayanarak caydırıcı güçlerini alarma geçiriyor' denildi.

17.28 : Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Rusya'nın amacı Ukrayna'yı yok etmek ama kaybetmeyeceğiz. Ne söyleyeceklerin dinlemek için gidip görüşeceğiz" dedi. "Rusya askeri kayıplardan sonra ultimatom vermeyi bıraktı" diyen Kuleba, "Ön şartsız müzakere bizim için zafer" ifadelerini kullandı. Kuleba ayrıca Belarustan'da savaşa müdahil olmayacaklarına dair söz aldıklarını açıkladı.

17.15 : CNN International'a konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin Rusya'ya karşı yeni ve daha ağır yaptırımlar getirmeyi düşündüğünü söyledi.



