Rus basını, Ukrayna'nın Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne saldırdığı iddiasını sayfalarına taşımaya devam ediyor. Sputnik, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisinde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni 29 defa bombaladığını duyurdu. Donbas'taki ateşkes rejiminin Kontrol ve Koordinasyonu (KİK) Ukrayna ordusunun 122 milimetre topçu sistemleri, büyük kalibreli havan topları ve tanksavar güdümlü füzeler kullandığını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Moskova, Kiev'in Donbass'ta herhangi bir provokasyonuna veya orada yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya müsamaha göstermeyeceği konusunda uyarmıştı.

SALDIRI BAHANESİ

Bölgedeki son gelişmelerin Rusya tarafından bir 'saldırı bahanesi' olarak kullanılmasından endişe ediliyor. Zira batılı istihbaratlar Rusya'nın Ukrayna saldırısını 'haklı' göstermek için bir 'sahte bayrak' (false flag) operasyonu hazırlığı içinde olduğuna inanıyor.

False flag;bir ülkenin kamuoyu oluşturmak ya da haklı bir nedene sahip olmak için düşman kılığında kendi birliklerini saldırı düzenlemesine verilen addır.

Son 24 saatte Ukrayna'da yaşanan gelişmeler 'Rusya sahte bayrak saldırılarına başladı' şeklinde yorumlanıyor.

ANAOKULUNA ROKET

Dün sabah saatlerinde Rusya yanlısı milisler tarafından ateşlenen roketin Luhansk bölgesinde yer alan Stanytsia Luhansk’taki bir anaokuluna isabet ettiği bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Teröristler tarafından ağır topçu atışları sırasında ateşlenen bir roket anaokuluna isabet etti. İlk bilgilere göre 2 sivil yaralandı. Ayrıca kent altyapısında hasar meydana geldi” ifadeleri kullanıldı. Kentin yarısının elektriksiz kaldığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sığınaklardaki sivilleri acilen tahliye ettiği, saldırıda çocukların yara almadığı aktarıldı. Ukrayna medyası ise roket saldırısında yaralanan iki sivilin öğretmen olduğunu belirtti.

GERİ ÇEKİLME İKİLEMİ

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, askeri tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birliklerin Ukrayna sınırından çekilmeye başladığını duyurmuş, tatbikatlardan sonra ana üslerine dönen birliklerin ve askeri teçhizatın yer aldığı görüntüleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak NATO, ABD ve Batılı ülkelerin liderleri, Rus askerlerinin sınırdan çekildiklerine dair hiçbir "belirti" görmediklerini ifade ediyor. Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı yönündeki iddiaları defalarca reddeden Rusya yönetimi ise, Batı'nın Ukrayna'yı işgale ilişkin endişelerini "histeri" olarak nitelendiriyor.

GÖZLER 20 ŞUBAT'TA

Politico ise saldırı için yeni bir tarih verdi. Konunun uzmanları ile görüşen gazete Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgale’ 20 Şubat’ta başlayabileceğini duyurdu.

Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat’ta biteceğinin altını çizen Politico, bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu ve Rusya'nın atacağı adımların gerçek niyetini gözler önüne sereceğini öne sürdü.

RUSYA'NIN MUHTEMEL İŞGAL PLANI

Rusya-Ukrayna krizinde İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’yı muhtemel işgal planını yayınladı. Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan son istihbarat raporlarının ardından Rusya’nın Ukrayna'yı "başka bir uyarıda bulunmadan" işgal edebileceğini belirterek, "Rusya, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birliklerin üslere döneceğini iddia etti. Rus güçlerinin, Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya, daha fazla uyarı yapmadan işgali gerçekleştirebilecek önemli bir askeri varlığı elinde tutuyor" dedi.

Savunma Bakanlığı, “Başkan Putin'in muhtemel işgal ekseni gösterilmektedir” başlığıyla 2 aşamalı muhtemel işgal planına ait paylaştığı haritada, birinci aşamada Rusya'nın Belarus sınırı boyunca iki noktadan ve Rusya’nın batı sınırından bir noktadan Kiev'e doğru kara harekatı gerçekleştirebileceğini belirtti. Haritada ayrıca, iki noktadan Dnipro'ya, Kırım'dan Mariupol'a ve Rusya sınırından Luhansk yönüne doğru potansiyel birinci aşama yer hareketlerine yer verildi.

İkinci aşamada ise, Kırım'dan Mykolaiv'e ve Dnipro'dan Vinnytsya'ya doğru potansiyel ikinci aşama yer hareketleri yer aldı.

Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yine de çatışmayı önleyebileceğini ve barışı korumayı seçebileceğini ifade etti.

BÜYÜKELÇİLİKTEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Rusya Büyükelçiliği’nden dumanlar yükseldi. Sosyal medyada; bu dumanların Rus işgalinin yaklaştığını gösterdiği ve elçilik terk edilmeden önce yakılan gizli belgelerden kaynaklandığı yorumları yapıldı.





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