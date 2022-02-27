Rus ilerleyişinin sürdüğü Harkiv'deki son durumu aktaran Türk vatandaşı Hikmet Harun Kuzucu, Gönüllü olarak orduya katılmak istediğimi söylediğini ancak talebinin yetkililer tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Rus birliklerinin Harkiv'deki ilerleyişi sürüyor. Kentten bomba sesleri yükseliyor. Harkiv'de yaşayan Türk vatandaşı Hikmet Harun Kuzucu, bombaların patladığı bölgede yaşananları aktardı.

"5 DAKİKA ÖNCE BOMBA PATLADI"

"Panik havası ve stres havası var." diyen Kuzucu, "5 dakika önce bir bomba patladı, asfalt zıpladı diyebilirim. Camlarımızı koli pantlarımızı patladık. Ne kadar dayanacak bilmiyorum." dedi.

"ORDUYA KATILMAK İSTEDİM ÇÜNKÜ..."

Kuzucu, "Gönüllü olarak orduya katılmak istediğimi söyledim. Çünkü benim eşim buralı. Ben de kendimi buranın bir vatandaşı olarak görüyorum. Gönüllü olarak orduya katılmak isteğim kabul edilmedi." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ULAŞIM ARACI YOK"

Kuzucu sözlerini şöyle devam ettirdi:

Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakkalda hiçbir yiyecek yok. Etraf bomboş, hiçkimse yok. Burada dünya kadar araba olurdu normalde. Eşim ağlıyor, korkuyor. Ne olacak bilmiyoruz. Şu anda bulunduğum yerde hiçbir ulaşım aracı yok. Buradan ayrılmak istesem de gidemiyorum. Ülkeyi terk etmek istesem bile nasıl olacağını bilmiyorum. Türkiye'deki ailemle iletişim halindeyim. İnternet üzerinden görüşüyoruz.







