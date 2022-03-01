Türkiye, Ukrayna’daki vatandaşlarının tahliye edilmesi için başlattığı seferberlik devam ediyor. Ukrayna’da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen tren başkent Kiev’den kalkarak Ukrayna’nın Romanya sınırı yakınındaki Çernihiv’e ulaştı. Trende Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye’den yardım isteyen başka ülkelerin vatandaşları da olduğu görüldü. Trenle Çernihiv’e gelen Türk vatandaşları otobüslerle Romanya’ya ardından yurda getirilecek.

Kiev’den tahliye edilen Türk vatandaşı, 24 saatte Kiev’den Çernivtsi’ye ulaştıklarını ifade ederek, “Mutluyuz. Kurtulduk. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıktılar” dedi.

Başka bir Türk vatandaşı ise yaptığı açıklamada, “Şükürler olsun. Mutluyuz. Memleketimize döneceğiz” ifadelerini kullanırken, başka bir Türk vatandaşı ise, “Sağ olsun devletimiz Kiev otogarından buraya kadar bizleri güvenli şekilde getirdi. Ama şu anda buradayız güvendeyiz bayrağımızın altında güvende hissediyoruz kendimizi” ifadelerini kullandı.

Trenden inen sivillerin birçoğunun en zor zamanlarda bile hiçbir evcil hayvanını geride bırakmadığı dikkat çekti.

ÇERNİHİV (İHA)



