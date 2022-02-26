Türkiye Ukrayna’daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Ukrayna’daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Türkiye

Ukrayna’daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonucu ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin tahsis ettiği otobüsle Türkiye’ye getiriliyor.

26 Şubat 2022, Cumartesi 02:49 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali 2. gününde de devam ederken, saldırılar sonucu Ukrayna’da mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen otobüs ile Türkiye’ye getiriliyor. Tahliye otobüsünde bulunan Türk vatandaşlarından Burak Tanış yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 120 kişi, 2 gündür Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nde kalıyorduk. Devletimiz bize bugün 2 otobüs sağladı, biz de vatanımıza dönüyoruz. Şu an otobüslerde bebeğinden yaşlısına, iş insanından öğrencisine herkes var" ifadelerini kullandı.


İHA

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