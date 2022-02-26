Türkiye Ukrayna’dan ayrılacak Türk vatandaşlarına duyuru

Ukrayna’dan ayrılacak Türk vatandaşlarına duyuru

Türkiye

Ukrayna’dan ayrılacak Türk vatandaşlarına duyuru

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna’dan ayrılacak Türk vatandaşlarının kara sınır kapılarından geçişlerinde tabi olacakları uygulamaları açıkladı.

26 Şubat 2022, Cumartesi 01:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’dan ayrılacak Türk vatandaşlarının kara sınır kapılarından geçişlerinde tabi olacakları uygulamaları açıkladı. Paylaşımda, "Ukrayna’dan karayoluyla tahliye operasyonlarımıza başladık. Tahliye operasyonlarımızla veya kendi imkanlarıyla ayrılacak vatandaşlarımızın sınır kapılarından geçişlerini kolaylaştırmak için bölge ülkeleriyle yakın iş birliği içindeyiz" ifadelerine yer verdi.


Sınır kapılarındaki güncel uygulamalar şöyle:

"Polonya: Pasaport veya kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Romanya: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Moldova: Pasaport veya kimlik kartıyla (PTF Criva-Mamaliga, Larga-Kelmenti, Bbriceni-Rossoşani, Palanca-Maiki-Udobnoe, Giurgiuleşti-Reni sınır kapıları) girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Macaristan: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi veya aşı sertifikası (antijen testi yapılmaktadır) isteniyor. Aşı sertifikası olmayanlara PCR testi yapılıyor. Vize isteniyor.

Slovakya: Pasaport veya (Slovakya makamlarınca yapılacak) bireysel değerlendirmeye göre kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Bulgaristan: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor"

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yaptırımlar Rusya’yı durdurmaya yetmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Çap meselesi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
Banu Şen
Türkiye’yi doyuran il: Balıkesir
Banu Şen
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Patlatılan ocağı yeniden açmak istediler; 2 işçi öldü