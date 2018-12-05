Ukrayna'dan bağımsız kilise adımı

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, bağımsız kilisenin ilk adımlarını atmak için 15 Aralık'ta kilise konulu bir toplantı düzenleneceğini duyurdu

05 Aralık 2018, Çarşamba 11:24
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Ukrayna'dan bağımsız kilise adımı

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, bağımsız kilisenin ilk adımlarını atmak için 15 Aralık'ta kilise konulu bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

İMZA İSTANBUL'DA ATILMIŞTI

Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko, Kasım ayı başında İstanbul'a gelerek, Fener Rum Patrikhanesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Ukrayna Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılığına ilişkin bir anlaşmanın altına imza atmıştı.

RUSYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin, Ukraynalı Ortodoksların Rusya'dan ayrılarak bağımsız bir kilise kurmasına izin çıkması Rusya'nın tepkisini toplamıştı. Karardan sonra bir açıklama yapan Rus Ortodoks Kilisesi sözcüsü Alexander Volkov, "İstanbul kırmızı çizgiyi aştı" yorumunu yapmıştı.

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