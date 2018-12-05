Ukrayna'dan bağımsız kilise adımı
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, bağımsız kilisenin ilk adımlarını atmak için 15 Aralık'ta kilise konulu bir toplantı düzenleneceğini duyurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, bağımsız kilisenin ilk adımlarını atmak için 15 Aralık'ta kilise konulu bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.
İMZA İSTANBUL'DA ATILMIŞTI
Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko, Kasım ayı başında İstanbul'a gelerek, Fener Rum Patrikhanesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Ukrayna Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılığına ilişkin bir anlaşmanın altına imza atmıştı.
RUSYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin, Ukraynalı Ortodoksların Rusya'dan ayrılarak bağımsız bir kilise kurmasına izin çıkması Rusya'nın tepkisini toplamıştı. Karardan sonra bir açıklama yapan Rus Ortodoks Kilisesi sözcüsü Alexander Volkov, "İstanbul kırmızı çizgiyi aştı" yorumunu yapmıştı.