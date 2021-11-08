Dünya Ukrayna'dan flaş karar! Aşı olmayan memurlar kovulacak

Ukrayna'dan flaş karar! Aşı olmayan memurlar kovulacak

Dünya

Ukrayna'dan flaş karar! Aşı olmayan memurlar kovulacak

Ukrayna'da koronavirüs aşısı olmayan devlet memurları ve öğretmenlerin bugünden itibaren kovulacağı açıklandı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 16:41 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığının öncesinde almış aldığı karara göre, 8 Kasım'a kadar devlet görevlileri ve öğretmenlerin aşılanmaları gerekiyor.

AŞI OLMAYANLAR KOVULACAK

Aşı olmayanlar işlerinden ücretsiz şekilde uzaklaştırılacak.

Aşıya uygun olmayan kişiler bu durumdan muaf olacak.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

PEK ÇOK BÖLGE 'KIRMIZI'

Ülkede salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılırken, kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirlerin uygulandığı ülkedeki pek çok yer, kırmızı bölge durumunda.

Başkent Kiev'de artan vakalar nedeniyle, 1 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge durumuna geçilmiş ve şehirde tedbirler artırılmıştı.

Ülkede 4 Kasım'da vaka sayısı 27 bin 377 artarak şimdiye kadar görülen günlük en yüksek seviyeye çıkmıştı.

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