Türkiye Ukrayna'dan gelen ilk Türk kafile Edirne’ye ulaştı

Ukrayna'dan gelen ilk Türk kafile Edirne’ye ulaştı

Türkiye

Ukrayna'dan gelen ilk Türk kafile Edirne’ye ulaştı

Ukrayna’daki çatışmalardan dolayı Dışişleri Bakanlığı tarafından yurda ilk kafile, yaklaşık 24 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı.

27 Şubat 2022, Pazar 11:35 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından bölgede yaşayan Türkleri tahliye eden ilk otobüsler Edirne’ye ulaştı. Vatandaşlar Türkiye’ye gelmekten dolayı mutluluklarını dile getirirken, bir öğrencinin yavru kedisini de yanında getirdiği görüldü.

Ukrayna’daki çatışmalardan dolayı Dışişleri Bakanlığı tarafından yurda getirilen çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu ilk kafile, yaklaşık 24 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yaptı. Saatlerdir yolda olduklarını ifade eden vatandaşlar, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere konsolosluklara ve tüm Türk yetkililerine teşekkürlerini iletti. Odessa bölgesinden gelen otobüslerdeki vatandaşları karşılayan AFAD ve Kızılay ekipleri, çay, kahve ve sıcak çorba ikramında bulundu.

YAVRU KEDİSİNİ DE YANINDA GETİRDİ

Odessa’dan Türkiye’ye gelenler arasında bulunan öğrencilerden Batuhan Koçak, Mia isimli yavru kedisini de yanında getirdi. Koçak, “Öncelikle konsolosluğa çok teşekkür ederiz, çok yardımcı oldular, buraya kadar getirdiler bizi. Odessa’da pek bir şey yoktu ama en son aldığım bilgilere göre orada da başlamış çatışmalar. Kedimle geldim ben” dedi.


"İNSANIN ÜLKESİ GİBİSİ YOK"

Otobüsle Türkiye’ye getirilen öğrencilerden Gazihan Küçük, “Uzun ve zorlu bir yolculuktu ama Türk hükümeti gerekeni yaptı. Çok bekledik, 24 saatten fazla sürdü yolcuğumuz. Odessa’dan Romanya’ya, ardından Bulgaristan’a devam etti. Ukrayna’dan Romanya’ya gemi yolcuğu ile taşındık. İnsanın ülkesi gibi yok. Çatışmalar vardı çıkarken. Çatışmalar çok yaklaşmıştı. Çok yoğunlaştığı vakitlerde çatışmalar bizi tahliye ettiler. Kalan arkadaşlarımıza sabırlar diliyorum. İlk kalkan otobüs bizdik Odessa’dan” diye konuştu.

Mehmet Güpınar isimli vatandaş ise, “Çok kötü bir durumdu. Çok panik yaşadık. Allah’a şükür geldik memleketimize” şeklinde konuştu.

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