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Ukrayna’dan Google’a Kırım başvurusu: Hatanızı düzeltin

Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Valeriy Çalıy, Kırım’ı Rusya’ya bağlı olarak gösteren Google’a, hatalarını düzeltmeleri için başvuruda bulundu

07 Mart 2019, Perşembe 22:31
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Ukrayna’dan Google’a Kırım başvurusu: Hatanızı düzeltin

Ukrayna’nın Washington Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Valeri Çalıy’ın, Google’ın tüm haritalarında Kırım’ı Rusya toprağı olarak göstermesinin sebebiyle hataların düzeltilmesi için kurumun yetkili isimlerine başvuruda bulunduğu belirtildi.

'ALINAN KARAR ABD'YE VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE AYKIRIDIR'

Açıklamada, "Kırım’ın yönetiminde bir değişiklik olmamıştır ve Google Maps’in aldığı bu karar ABD yönetimine, kongresine ve Birleşmiş Milletler’e aykırıdır" denildi.

Google yönetimi 5 Mart’ta, "Ülkeler bulundukları topraklardaki yönetim unsurlarına bağlıdır" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Daha sonra ise Google, Kırım’ın Rusya tarafından yönetildiğini belirterek tüm haritalarında Kırım’ı, Rusya Federasyonu’na ait bir kara parça olarak gösterme kararı almıştı.

İHA

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