Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Minsk’te müzakereler yapılması önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e müzakere masasına oturma teklifinde bulunmuştu. Teklifin ardından Kremlin, görüşmeye açık olduklarını belirterek Müzakere adresini Belarus’un başkenti Minsk’i göstermişti. Bu gelişen olayların ardından Ukrayna ile Rusya arasında müzakere için resmi görüşmeler başlarken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov konuya ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna’nın, müzakere için Rusya tarafıyla iletişimi kestiği yönündeki açıklamalara cevap veren Nikifokov, "Müzakereleri reddettiğimiz iddialarını reddediyoruz. Ukrayna ateşkes ve barış için konuşmaya hazırdır ve hazır olmaya devam ediyor. Bu bizim değişmez pozisyonumuzdur. Rusya Devlet Başkanı’nın önerisini kabul ettik" diye konuştu.

"Kaderimiz bu gece belli olacak"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus saldırılarına karşı dünya liderlerinden bazı yardımlar için anlaştığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesapları üzerinden son durumla ilgili Ukrayna halkını ve dünya kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Bazı dünya liderleri ile görüşmeler sürdürdüğünü aktaran ve destek istediğini belirten Zelenskiy, "Bugün hangi dünya lideri ile konuşmadığımı söylesem daha kolay olur. Buna devam ediyoruz. Ukraynalıların bu saldırganlığa karşı Batı’dan başka ne tepkiler beklediğini ana hatlarıyla anlattım. Yeni yardım ve yeni destekler konusunda anlaştım" ifadelerini kullandı.

"Gece fırtına koparacaklar"

Açıklamalarında savaştaki son durum ile birlikte Ukrayna halkına seslenen Zelenskiy, "Bugün zor bir gündü fakat gece daha zor olacak. Gece fırtına koparacaklar" diyerek, Rusya’nın gece operasyonlarında sertleşmeye başladığını kaydetti.