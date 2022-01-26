Ukraynalı anne elinde sniper ile Rus askerlerini bekliyor

Posta.com.tr | Pazarlama araştırmacısı olan 52 yaşındaki Mariana Zhaglo, ülkesini savunmak için elinden gelen her şeyi yapmaya istekli olduğunu söylüyor. 3 çocuk annesi kadın, mutfağına bir nöbet kulübesi yerleştirdi, kendini sniper, kask ve kamuflajla donatarak Rusya’nın olası işgaline karşı hazırlanan milyonlarca sivile katıldı. Kiev’deki evinden The Times’a konuşan kadın, “Bir anne olarak çocuklarıma Ukrayna’nın sorunlarını miras bırakmak ya da bu tehlikelerin onlara kalmasını istemiyorum. Bununla şimdi ilgilenmek en iyisi. Sırası geldiğinde Kiev için savaşacağız. Şehrimizi korumak için savaşacağız. Ateş edilmesi gerekirse, ateş edeceğim.

Silahının bir av tüfeği olduğunu ancak geyik avlamaya niyetli olmadığını da söylüyor.

Hayatımda hiç avlanmadım. Bu tüfeği birkaç askerin en iyi tüfek olduğunu söylemesi üzerine aldım.

Ancak tüfek, Mariana’nın tek satın aldığı şey değildi.

MUTFAĞINI CEPHEYE ÇEVİRDİ

Tüfeğe 950 euro harcamasının yanında Mariana ayrıca 2 haftalık sniper kursuna gitti ve birkaç ek malzeme daha aldı. Bunların içinde olabilecek en ölümcül kişi olabilmesini sağlayacak bipod, teleskop ve susturucu da var.

Mariana, 830 euro’yla ise diğer mühimmat malzemelerini aldı. Bunların içinde kurşun geçirmez yelek, cephane, bot ve Kiev'de bir kuşatma olması durumunda konserve ürünler de var.

Mariana, Rusya sınırındaki tansiyonun artmasına karşı ülkenin gönüllü sivillerinden oluşan Bölgesel Savunma Kuvvetleri’ne katılan binlerce kişiden yalnızca biri.

Rusya’nın olası işgali sırasında, Ukrayna'nın 255.000 kişilik düzenli ordusu yenilgiye uğrarsa, gönüllüler Rus askerlere karşı ülkenin direnmesini sağlayacak.

2021’in sonlarına doğru Rusya’nın Ukrayna sınırına 100 bin askeri tank ve füze yerleştirmesi nedeniyle ülke adeta bıçak sırtında. Son günlerde ise daha fazla askeri hareketlilik olması nedeniyle bölgede tansiyon yükseliyor.

Mariana, 2014’te Rusya’nın Kırım’ı topraklara katmasının ardından birçok Ukraynalının potansiyel bir işgal tehdidiyle yaşamayı öğrendiğini söyledi. Ayrıca Rusya'nın sınıra yakın asker konuşlandırmasını aralıklı olarak artırmasının alışılmadık bir durum olmadığını söyledi.

'BURASI BİZİM EVİMİZ'

Ancak başkentte kalma ve bir istila durumunda savaşma niyetinde kararlı.

Ne kocam ne de benim başka bir yerde yaşayan akrabamız yok, gidecek başka bir yerimiz yok. Burası bizim evimiz. Onun için savaşacağız.







