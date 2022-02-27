Dünya Ukraynalı Belediye Başkanı: Molotofları hazırlayın

Ukraynalı Belediye Başkanı: Molotofları hazırlayın

Dünya

Ukraynalı Belediye Başkanı: Molotofları hazırlayın

Ukrayna’daki Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andrey Sadoviy halka seslenerek, "Molotofları hazırlayın" dedi.

27 Şubat 2022, Pazar 00:03 Son Güncelleme:
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Ukrayna’nın batı bölgesinde yer alan Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, halka seslendi. Başkan Sadoviy açıklamasında, "Savunma ve polis birlikleriyle şehirde devriye gezmeye davet ediyoruz. Kim silah sahibiyse hazır olsun. Sakinliğinizi koruyun ve molotof kokteyllerini hazırlayın" şeklinde konuştu.


Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Ukrayna’nın Odessa şehrindeki halkın Rus tankları için molotof kokteylleri hazırladığı kaydedildi.

İHA

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