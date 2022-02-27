Ukraynalı Belediye Başkanı: Molotofları hazırlayın

Ukrayna’nın batı bölgesinde yer alan Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, halka seslendi. Başkan Sadoviy açıklamasında, "Savunma ve polis birlikleriyle şehirde devriye gezmeye davet ediyoruz. Kim silah sahibiyse hazır olsun. Sakinliğinizi koruyun ve molotof kokteyllerini hazırlayın" şeklinde konuştu.





Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Ukrayna’nın Odessa şehrindeki halkın Rus tankları için molotof kokteylleri hazırladığı kaydedildi.

İHA