Ukraynalı çift mısırlarını servet değerindeki sandıkta saklıyormuş
Evlerindeki eski eşyaların antika değerinde olduğunu bilmeyen insanların hikayeleri zaman zaman kulağımıza çalınır. Bunun son örneklerinden biri de geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da yaşandı...
Ukrayna’da Mokhnach isimli küçük bir köyde Aleksandr ve Aleksandra Sokhraniç çiftinin mısır depoladıkları sandığı gören bir akrabaları gözlerine inanamadı. Sandığın üzeri lüks Fransız markası Louis Vuitton’un simgesi olan desenlerle doluydu.
Akrabalarının ısrarı üzerine çift, sandığı müzeye götürdü. Sandığın orijinal olduğu ve 1880’lerde üretildiği anlaşıldı.
ÖRNEK DAVRANIŞ
Çift, sandığı müzeye hediye etti. Uzmanlar “Sandık açık artırmaya çıksaydı yüzbinlerce dolara satılırdı” dedi.