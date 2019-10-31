  • Haberler
  • Dünya
  • Ukraynalı çift mısırlarını servet değerindeki sandıkta saklıyormuş

Ukraynalı çift mısırlarını servet değerindeki sandıkta saklıyormuş

Evlerindeki eski eşyaların antika değerinde olduğunu bilmeyen insanların hikayeleri zaman zaman kulağımıza çalınır. Bunun son örneklerinden biri de geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da yaşandı...

31 Ekim 2019, Perşembe 12:00
A A
Ukraynalı çift mısırlarını servet değerindeki sandıkta saklıyormuş

Ukrayna’da Mokhnach isimli küçük bir köyde Aleksandr ve Aleksandra Sokhraniç çiftinin mısır depoladıkları sandığı gören bir akrabaları gözlerine inanamadı. Sandığın üzeri lüks Fransız markası Louis Vuitton’un simgesi olan desenlerle doluydu.

Akrabalarının ısrarı üzerine çift, sandığı müzeye götürdü. Sandığın orijinal olduğu ve 1880’lerde üretildiği anlaşıldı.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Çift, sandığı müzeye hediye etti. Uzmanlar “Sandık açık artırmaya çıksaydı yüzbinlerce dolara satılırdı” dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...