Ukraynalı çift mısırlarını servet değerindeki sandıkta saklıyormuş Evlerindeki eski eşyaların antika değerinde olduğunu bilmeyen insanların hikayeleri zaman zaman kulağımıza çalınır. Bunun son örneklerinden biri de geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da yaşandı...