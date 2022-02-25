Türkiye Ukraynalı doktorlar ülkelerine dönmenin yollarını arıyor!

Ukraynalı doktorlar ülkelerine dönmenin yollarını arıyor!

Türkiye

Ukraynalı doktorlar ülkelerine dönmenin yollarını arıyor!

Ukrayna'dan Türkiye'ye konferans için gelen 6 doktor ülkesine dönmek için yollar arıyor. Konsolosluğa gelen doktorlar yetkililerden dönüş yolu hakkında bilgi aldı. Ülkelerine dönmek için her her yolu denediklerini söyleyen Doktor Irına Serenko, 'Alternatif yolları deniyoruz. Romanya ve Moldova üzerinde girmeyi deniyoruz. Ancak maalesef o sınır kapıları da kapalı' dedi.

25 Şubat 2022, Cuma 16:00 Son Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı. Türkiye'de bulunan Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğa gelerek gelişmeleri takip ediyor.

Savaşın başlamasıyla beraber Türkiye'de kalan Doktor Irına Serenko, "Ülkemize dönmek için her yolu deniyoruz. Maalesef tüm tren istasyonları, havaalanları kapalı ve saldırı altında. Bu yüzden konsolosluğa gelerek nasıl gidebileceğimiz hakkında destek istemeye geldik. Alternatif yolları deniyoruz. Romanya ve Moldova üzerinde girmeyi deniyoruz. Ancak maalesef o sınır kapıları da kapalı" diye konuştu.



DHA


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