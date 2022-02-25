Ukraynalı doktorlar ülkelerine dönmenin yollarını arıyor!

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı. Türkiye'de bulunan Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğa gelerek gelişmeleri takip ediyor.

Savaşın başlamasıyla beraber Türkiye'de kalan Doktor Irına Serenko, "Ülkemize dönmek için her yolu deniyoruz. Maalesef tüm tren istasyonları, havaalanları kapalı ve saldırı altında. Bu yüzden konsolosluğa gelerek nasıl gidebileceğimiz hakkında destek istemeye geldik. Alternatif yolları deniyoruz. Romanya ve Moldova üzerinde girmeyi deniyoruz. Ancak maalesef o sınır kapıları da kapalı" diye konuştu.









DHA



