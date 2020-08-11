Böbrek yetmezliği yaşayan 34 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Yelena İarmolchuk, robotik yöntemle böbrek nakli tedavisi için robotik böbrek nakli konusunda dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye’yi tercih etti. Ukraynalı genç kadının operasyonunu yapan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu, gerçekleştirdiği operasyon ve robotik cerrahi hakkında detayları anlattı.

Uyguladığınız operasyon yöntemi nedir ve bu yöntem hangi alanlarda kullanılıyor?

Robotik cerrahi bir teknoloji ürünü. Son zamanlarda özellikle prostat kanserinde, böbrek kanserinde böbreğin bir bölümünü almada ve mesane kanserinde çok sık kullanıyoruz. Dünyada birkaç merkezin yapabildiği yeni bir trend var. Bu trend böbreğin robotik takılması. Nakil ameliyatlarında, böbrek naklinde çok revaçta. Robotik böbrek naklinde görüntü çıplak göze oranla 10-15 kat daha iyi.

Sanki ameliyatta mikroskop kullanıyor gibi görüntüleme alınabiliyor. İnce işler yani tıpta rekonstrüktif dediğimiz dikiş olan yerlerde bu robot cerrahisi üstün oluyor. Bulunduğunuz yeri 15 kat büyüterek o küçük, ince damarları, kanamaları çok net görüyor. Robotik böbrek naklinde bu bir avantaj ve bu avantajı kullanarak istenilen sonuçları almak mümkün.

Robotik nakilin ayrıcalıkları neler?

Robotik cerrahi sonrası ameliyat izi kalmamaktadır ve daha da önemlisi komplikasyon riski çok daha az olmaktadır. Normalde açık cerrahide 15-20 santimetre bir kesi yapılıyor, böbreği oraya yerleştiriyoruz ama robotik cerrahide 4 santimetrelik kesik atıyoruz. Bu sadece kozmetik yönden avantajlı değil, böbrek naklinde böbrekler tutsun diye immünsüpresif kullanıyoruz. Bağışıklık sistemini baskılıyoruz. Yani ameliyatın başarıyla sonuçlanmasını da etkiliyor. Hastalar, dışarıdan enfeksiyon bulaşmasın diye hep maske takarlar. Kesi yeri büyük olunca da yara yeri iyileşmesi zor oluyor. Robotik nakilde 4 santimetrelik bir kesi var ve başka bir yara yeri yok.

Böbrek nakillerinde lenfosel dediğimiz bir komplikasyon vardır. Açık ameliyatta böbrek bir boşluğa koyulduğu için gidecek yeri olmaz şiştikçe böbreğe zarar verebilir. Robotik nakilde karın içine koyuyoruz ve o yüzden karın o lenfoseli emebiliyor. Bu da ameliyat sonrası çabuk eve gitmeyi sağlıyor. Açık ameliyatlarda böbrek bombe yapıyor. Bu durumda böbrek, çarpmalara karşı çok hassas oluyor. Kısacası robotik cerrahi nakil operasyonlarında birçok ayrıcalık sağlamakta.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu

Ukraynalı bir hastanın tedavi için Türkiye’yi seçmesi hakkında düşünceleriniz neler?

Sayı olarak baktığımızda Hindistan'dan sonra dünyada en fazla robotik böbrek nakli yapan biziz. Robotik cerrahi, Türkiye'deki sağlık turizmi açısından önemli bir yeri tutuyor. Tüm bu avantajlar göz önünde bulundurulduğunda yurt dışından gelen hastalarımız da araştırıyorlar ve bu coğrafyada robotik böbrek naklinin sadece Türkiye'de bir merkezde yapıldığını öğrenerek geliyorlar. Bu yüzden geldiklerini söylüyorlar. Bu da bizim ülkemiz için güzel bir şey. Hele ki pandemi döneminde robotla böbrek nakli olmak için ülkemizi tercih etmiş olması.

Ukraynalı bir hastanın tedavi olmak için bizim ülkemizi tercih etmesinden ziyade bizim insanlığımızı unutmadan yardıma ihtiyacı olan birine vazifemizi yerine getirebiliyor olmamız önemli. Bir yanda Ukraynalı turisti dövüp canından bezdirenler ve olayı çarpıtıp suçluyu koruyanlar, diğer yanda Ukraynalı turisti tedavi edip, cana can katanlar ve onları destekleyip iyiliği yayanlar var. Ünlü bir düşünürün dediği gibi; Bu dünyaya herkes neşe kattı, kimleri gelirken, kimileri giderken.

Türkiye'yi seçme nedenini anlattı

Operasyon sonrası hastanızın durumu ve düşünceleri neler oldu?

Yelena İarmolchuk nakil operasyonunun ardından kısa bir süre içerisinde sağlığına kavuştu. Ameliyatın üzerinden 20 gün geçmesine rağmen şu an İstanbul'da gezebiliyor ve ameliyat olduğunu hiçbir şekilde hissetmiyor. Ayrıca Türkiye'de çok sayıda yakınının da tedavi olduğunu söyledi. Türkiye'yi seçme nedenini ise hekimlerin çok iyi ve uzman olmaları şeklinde açıkladı. Bu açıklamalar ben ve meslektaşlarım açısından oldukça onur duyulacak bir durum.

Robotik nakil operasyonunun başarıyla sonuçlanmasını neye bağlıyorsunuz?

Robotu uzman bir hekimin kullanması hata payını ve riski düşürüyor. Ayrıca yara izlerinin minimal olması 4 santimlik bir yara izinin kalmasında etkili oldu. Böbrek dışarından belli olmuyor. Normal nakil sonrasında bu böbrek vücutta belli oluyor. Yani robotik yöntem sunduğu avantajlarla doktor deneyimi birleşince böbrek naklinde başarıya ulaşma kolaylaşıyor.





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