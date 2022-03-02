Ukraynalı iki futbolcu savaşta hayatını kaybetti! Biri gol kralıydı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişini de yaralandı. Sivillerin de hedef alındığı saldırılarda ölü sayısı giderek artarken son olarak Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), Ukraynalı iki futbolcunun savaşta hayatını kaybettiğini açıkladı.

MARTYNENKO'NUN EVİ HEDEF ALINDI

21 yaşındaki Vitalii Sapylo, Kiev yakınlarında çatışmada, 25 yaşında Dmytro Martynenko ise evine yapılan bombalama nedeniyle hayatını kaybetti. İddiaya göre Martinenko'nun annesi de öldü ve yedi yaşındaki kız kardeşi ağır şekilde yaralandı.

GOL KRALIYDI

Martinenko, FC Hostomel'de forma giydi, Sapilo'ysa Karpati Lviv'de oynuyordu. Orta saha pozisyonunda oynayan Martynenko, ligin hem en çok gol atan ismi hem de en iyi oyuncusu konumunda bulunuyordu.







