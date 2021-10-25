Ukraynalı kadın ölümden döndü! Ekipler son anda müdahale etti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 28 yaşındaki Maria Protsluk, yamaç paraşütü yaparken denize düştü. O sırada dilinin boğazına kaçtığı belirlenen genç kadın, ekiplerin müdahalesi ile hayata döndü.
25 Ekim 2021, Pazartesi 09:47 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Fethiye ilçesine Bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festival'inde büyük bir trajedinin eşiğinden dönüldü.
Ukraynalı Maria Protsluk, 1700 metreden yamaç paraşütü yapmak için atladı.
BİR ANDA DENİZE DÜŞTÜ
Paraşüt, kalkıştan sonra süzülerek inişe geçtiği sırada belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı DEGAK-22 botunda görevli dalış timi, kısa sürede olay yerine ulaştı.
DİLİ BOĞAZINA KAÇTI, SON ANDA KURTARILDI
Sudan çıkartılarak bota alınan Protsluk'un dilinin ters dönüp boğazına kaçtığı belirlendi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu ölümden dönen Maria Protsluk, kıyıda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi.
Fethiye’de özel bir hastaneye kaldırılan Protsluk'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.